Mardin'de gezi sırasında gelişen inme, hızlı müdahaleyle atlatıldı

Acil başvuru ve tanı:

65 yaşındaki Nurcan Üzmez, Düzce'den Mardin'i gezmek için geldiği sabah aniden gelişen konuşma bozukluğu ve algılama güçlüğü şikâyetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Yapılan hızlı değerlendirme ve tetkikler sonucunda hastaya akut inme tanısı kondu ve vakit kaybetmeden ileri görüntüleme için beyin anjiyografisine (DSA) alındı.

girişimsel tedavi kararı ve işlem:

Nöroloji ekibinin klinik değerlendirmeleri ile radyolojik bulgular birlikte ele alınarak hastada hiperakut inme olduğu tespit edildi ve girişimsel tedavi kararı verildi. Genel anestezi altında gerçekleştirilen mekanik trombektomi işlemiyle beynin sol tarafını besleyen iki büyük damardaki tıkanıklık giderildi. İşlemde teknik başarı elde edilerek tıkalı damarların açılması sağlandı.

yoğun bakım süreci ve iyileşme:

İşlem sonrası İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde takip altında tutulan Üzmez, kritik dönemin atlatılmasının ardından servise alındı. Yaklaşık bir haftalık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sonunda hasta yürüyerek ve konuşarak taburcu edildi.

İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Fikret Bakla, hastanın ani başlangıçlı konuşma bozukluğu şikayetiyle getirildiğini, hızlı değerlendirmelerin ardından beyin anjiyografisine alındığını ve mekanik trombektomi ile iki büyük damarın açıldığını belirtti. Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tayfur Bakla ise görüntüleme sonuçlarının nöroloji ekibiyle birlikte değerlendirildiğini ve girişimsel işlemle her iki damarın başarıyla açıldığını kaydetti.

Olayın dikkat çeken yanlarından biri, vakada görev alan iki hekimin kuzen olmasıydı. Çocukluk yıllarından itibaren birlikte büyüyen ve Gaziantep'te aynı dönemde uzmanlık eğitimi alan Uzm. Dr. Fikret Bakla ile Uzm. Dr. Tayfur Bakla, aynı hastanın tedavi sürecinde ekip olarak görev aldı.

Hastanın kendisi, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Hiçbir şey bilmiyordum. Buraya geldim, doktorlarımın sayesinde ayağa kalktım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum".

Hastane yetkilileri, zamanında ve koordineli müdahalenin hastanın fonksiyonel kazanımlarında belirleyici olduğunu vurgulayarak, benzer vakalarda acil değerlendirme ve hızlı girişimsel tedavinin önemine dikkat çekti.

NURCAN ÜZMEZ VE DOKTORLARI