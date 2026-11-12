Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8528 +0,18%
Bist 11.870,64 +1,75%
Altın Gram 6.382,67 -1,25%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 92,15 -0,66%
--°

Ara tatilde kültür ve oyun Ataşehir’de buluşuyor

Ataşehir Belediyesi'nin 14-22 Kasım Ara Tatil Şenliği, tiyatro, sinema, atölye ve yazar buluşmalarıyla çocuklara kültür ve sanat dolu bir tatil sunuyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ara tatilde kültür ve oyun Ataşehir’de buluşuyor

Ataşehir'de ara tatil şenliği başlıyor:

Ataşehir Belediyesi tarafından 14-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Ara Tatil Şenliği, çocukları kültür ve sanatın içinden geçen bir ara tatil programında bir araya getiriyor. Etkinlikler, farklı yaş gruplarına yönelik tasarlanmış gösterimler ve atölyelerle çocuklara keyifli ve öğretici bir tatil deneyimi sunmayı hedefliyor.

programın içeriği:

Şenlik kapsamında çocuk tiyatroları, sinema gösterimleri, renkli atölye çalışmaları ve yazar buluşmaları yer alacak. Tiyatrolar ve gösterimler çocukları sanatın farklı dallarıyla tanıştırırken, atölyeler katılımcılara yeteneklerini keşfetme ve yeni deneyimler kazanma fırsatı veriyor. Etkinliklerin yaş gruplarına göre çeşitlendirilmesi, her çocuğun uygun içeriğe erişmesini sağlayacak.

sürprizler ve etkinlik detayları:

Gösterimlerin gerçekleştirileceği salonlarda çocukları karşılayacak maskot karakterler ve etkinlik sonrası düzenlenecek yüz boyama ile sosis balon aktiviteleri gibi sürprizler programı renklendirecek. Organizasyon, çocukların keyifli zaman geçirmesine öncelik veriyor.

Şenlikte çocuk tiyatroları ücretli olarak düzenlenirken, çocuk sineması gösterimleri ve atölyeler ücretsiz gerçekleştirilecek. Tüm etkinlikler için bilet ve katılım kayıtları resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Ataşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği bu program, ara tatilde çocuklara hem eğlence hem de kültürel zenginlik sunmayı amaçlıyor ve ailelere çocukları için güvenli, yaratıcı bir tatil alternatifi sağlıyor.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ, 14-22 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ARA TATİL ŞENLİĞİ DÜZENLEYECEK

ATAŞEHİR BELEDİYESİ, 14-22 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ARA TATİL ŞENLİĞİ DÜZENLEYECEK

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hamilton Refah'ta gördüklerini anlattı: Gazze'de süregelen acı soykırım boyutund...
images

Seyhan Belediyesi'nden eğitim merkezlerine sirk coşkusu
images

Körfez'de marketlerde sıkı denetim
images

Gökçek ailesi yakınlarını uğurladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hizmet kalitesi verim ve sürdürülebilirlikle ölçülecek

Kıbrıscık'ta şehitlerin anısı fotoğraflarla ve dualarla yaşatıldı

Hamilton Refah'ta gördüklerini anlattı: Gazze'de süregelen acı soykırım boyutunda

urla'da iş insanı villasında ölü bulundu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor