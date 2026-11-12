Ara tatilde kültür ve oyun Ataşehir’de buluşuyor

Ataşehir'de ara tatil şenliği başlıyor:

Ataşehir Belediyesi tarafından 14-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Ara Tatil Şenliği, çocukları kültür ve sanatın içinden geçen bir ara tatil programında bir araya getiriyor. Etkinlikler, farklı yaş gruplarına yönelik tasarlanmış gösterimler ve atölyelerle çocuklara keyifli ve öğretici bir tatil deneyimi sunmayı hedefliyor.

programın içeriği:

Şenlik kapsamında çocuk tiyatroları, sinema gösterimleri, renkli atölye çalışmaları ve yazar buluşmaları yer alacak. Tiyatrolar ve gösterimler çocukları sanatın farklı dallarıyla tanıştırırken, atölyeler katılımcılara yeteneklerini keşfetme ve yeni deneyimler kazanma fırsatı veriyor. Etkinliklerin yaş gruplarına göre çeşitlendirilmesi, her çocuğun uygun içeriğe erişmesini sağlayacak.

sürprizler ve etkinlik detayları:

Gösterimlerin gerçekleştirileceği salonlarda çocukları karşılayacak maskot karakterler ve etkinlik sonrası düzenlenecek yüz boyama ile sosis balon aktiviteleri gibi sürprizler programı renklendirecek. Organizasyon, çocukların keyifli zaman geçirmesine öncelik veriyor.

Şenlikte çocuk tiyatroları ücretli olarak düzenlenirken, çocuk sineması gösterimleri ve atölyeler ücretsiz gerçekleştirilecek. Tüm etkinlikler için bilet ve katılım kayıtları resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Ataşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği bu program, ara tatilde çocuklara hem eğlence hem de kültürel zenginlik sunmayı amaçlıyor ve ailelere çocukları için güvenli, yaratıcı bir tatil alternatifi sağlıyor.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ, 14-22 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ARA TATİL ŞENLİĞİ DÜZENLEYECEK