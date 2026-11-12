Okullar açılırken influenza uyarısı: çocukları korumanın temel yolları

Mevsim geçişinde artış ve önemi

Mevsim geçişleriyle birlikte, özellikle okul ve kreş gibi kalabalık ortamlarda bulunan çocuklarda influenza vakalarında belirgin bir artış kaydediliyor. Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükran Çetiner, polikliniklerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında gözlemlenen yükselişe dikkat çekerek ailelere korunma yöntemlerini hatırlattı.

Dr. Çetiner, kış dönemine girerken çocuklarda ani başlayan ateş, huzursuzluk ve beslenememe gibi şikayetlerin 5 yaş altı çocuklarda daha sık görüldüğünü; daha büyük çocuklarda ise yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi tablolarla başvuruların arttığını belirtti.

Bulaşma ve belirtiler:

Influenza, temelde temas ve damlacık yoluyla bulaşır; bu yüzden okullar, kreşler ve diğer kalabalık mekanlarda bulaş riski yükselir. 5 yaş altı çocuklarda hastalık daha ağır seyredebilir ve orta kulak iltihabı gibi komplikasyonlar görülebilir. Daha büyük çocuklar asemptomatik ya da hafif belirtiler gösterebilir ancak bulaştırıcı olma potansiyelleri devam eder.

Dr. Çetiner, semptomların yaşa göre farklılaştığını vurgulayarak ailelerin ateş, beslenme güçlüğü, huzursuzluk ve solunum sıkıntısı gibi bulgulara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Korunma ve aşı takvimi:

Uzman, influenza ile mücadelede birinci basamak önlemlerin el hijyeni, kapalı ortamların düzenli havalandırılması ve bağışıklığın desteklenmesi olduğunu ifade etti. Bununla birlikte en etkili korunma yönteminin aşı olduğu tekrarlandı.

Mevsimsel geçiş dönemi olan eylül, ekim ve kasım aylarında aşı yaptırılması öneriliyor. Aşı uygulama kuralları şu şekilde belirtildi: 9 yaşın altında ve ilk kez aşı olacak çocuklarda iki doz, aralarında dört hafta olmak üzere uygulama; daha sonraki yıllarda aynı yaş grubunda tek doz yeterli oluyor. 9 yaşın üzerindeki çocuklar için ise tek doz aşı önerilmektedir.

Tedavi, testler ve risk grupları:

Poliklinik başvurularında tanı için hızlı antijen testi ve PCR yöntemleri kullanılıyor; test sonuçlarına göre antiviral tedavi başlatılarak gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçiliyor. Dr. Çetiner, immün yetmezlik, astım, nörolojik hastalıklar, kronik kalp hastalıkları gibi durumların risk faktörü oluşturduğunu ve bu gruplarda şikayetlerin daha şiddetli seyredebildiğini hatırlattı.

Ayrıca yüksek ateş, beslenememe veya solunum sıkıntısı gösteren çocukların hastanede takip ve tedaviye alınabileceği, bu tür ciddi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı. Sonuç olarak uzmanlar, mevsim geçişlerinde aşılanma ve basit hijyen önlemlerinin çocukları korumada kilit rol oynadığını belirtiyor.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. ŞÜKRAN ÇETİNER