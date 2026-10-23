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Ağabeyinin borcu bahane edildi: 15 yaşındaki Nurmuhammed iş yerinde başından vuruldu

Adana'da iş yerinde başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed'in saldırının ağabeyinin borcu yüzünden düzenlendiği, şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ağabeyinin borcu bahane edildi: 15 yaşındaki Nurmuhammed iş yerinde başından vuruldu

Olayın gelişimi:

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim günü meydana gelen saldırıda, işyerinin önüne motosikletle gelen şüphelilerden biri içeri girerek kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş etti. Başından vurulan Nurmuhammed, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Soruşturma ve yakalama:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını titizlikle inceleyerek tetikçinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu belirledi. Şüphelinin Mersin'e kaçma hazırlığında olduğu yönündeki tespitlerin ardından Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adrese operasyon düzenlendi ve A.E. gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli tutuklandı. Cinayet dedektifleri, A.E.'nin olay sonrası kaçmasına yardım eden diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Ağabeyin borcu iddiası ve ailenin tepkisi:

Soruşturma bulgularına göre saldırının gerekçesi olarak Nurmuhammed'in ağabeyi Ü.M.'nin borcu öne çıktı. İddialara göre alacaklı olduğu öne sürülen A.A., 17 yaşındaki A.E.'yi tetikçi olarak görevlendirdi. Baba Ercüment Musaoğlu olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı. Şüpheliler tutuklanamadı. Adana çete ülkesi olmuş. Bunun sonu gelmeyecek"

Anne Nursel Musaoğlu ise, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğumu sandalyede öldürdüler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor" diye konuştu.

Soruşturmada adı geçen tarihler, kişi ve iddialar kolluk kayıtlarında yer aldığı biçimiyle korunmuştur. Yetkililer, zanlının tutuklandığını ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Nurmuhammed Musaoğlu'nun hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.

Ağabeyinin borcu yüzünden başından vuruldu: 17 yaşındaki tetikçi tutuklandı

Ağabeyinin borcu yüzünden başından vuruldu: 17 yaşındaki tetikçi tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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