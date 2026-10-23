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Cumhuriyet coşkusu kulaçlarla Mimar Ferdi Zeyrek'te buluşuyor

Turgutlu Belediyesi, 29 Ekim'de Mimar Ferdi Zeyrek'te 2012-2018 doğumlu çocuklar için ücretsiz yüzme şenliği düzenliyor; başvurular 22-27 Ekim.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Cumhuriyet coşkusu kulaçlarla Mimar Ferdi Zeyrek'te buluşuyor

Turgutlu'da cumhuriyet coşkusu havuza taşınıyor

Turgutlu Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yılını çocuklara yönelik bir yüzme şenliğiyle kutlayacak. 29 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek etkinlik, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde yapılacak ve küçük sporcular serbest stil kategorisinde mücadele edecek.

katılım koşulları:

Şenliğe 2012-2018 yılları arasında doğan çocuklar katılabilecek. Başvurular 22-27 Ekim tarihleri arasında Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde alınacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olup, kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır.

Yarışmada dereceye giren sporculara 1 aylık ücretsiz yüzme kursu hediye edilecek. Katılımcıların bone, mayo, terlik ve havlu getirmeleri gerekiyor.

amaç ve beklentiler:

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, etkinliğin hem çocukların sportif gelişimine katkı sağlamayı hem de bayram coşkusunu ortak yaşatmayı hedeflediğini belirtti. Maliz, "Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın sportif gelişimlerine katkı sunmayı hem de Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu hep birlikte yaşamayı amaçlıyoruz. 29 Ekim’de düzenleyeceğimiz Yüzme Şenliği’ne tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

TURGUTLU BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA ÇOCUKLARA YÖNELİK YÜZME ŞENLİĞİ...

TURGUTLU BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA ÇOCUKLARA YÖNELİK YÜZME ŞENLİĞİ DÜZENLEYECEK. 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’TE MİMAR FERDİ ZEYREK SPOR KOMPLEKSİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ŞENLİKTE ÇOCUKLAR, SERBEST STİL YÜZME KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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