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Denizli OSB'de maç heyecanı: Bahar Tekstil ana tabloda, Denizli OSB klasmanda şampiyon

Denizli OSB'nin düzenlediği 7. Masa Tenisi Turnuvası'nda Ana Tablo şampiyonu Bahar Tekstil, Klasman şampiyonu ise Denizli OSB Müdürlüğü oldu.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizli OSB'de maç heyecanı: Bahar Tekstil ana tabloda, Denizli OSB klasmanda şampiyon

denizli osb 7. masa tenisi turnuvası sona erdi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu. Final müsabakaları DOSTEK Koleji Spor Tesisleri'nde oynandı; Ana Tablo'da Bahar Tekstil şampiyonluğa ulaşırken, Klasman Grubu'nda Denizli OSB Müdürlüğü kupayı kazandı.

final günü ve tören detayları:

Final müsabakaları ve ödül törenine; Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Bölge Müdürü Ahmet Taş, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Oğuz Yavuz, Honaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Geren, Honaz İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Yılmaz, Honaz İlçe Emniyet Karakol Amiri Komiser Sinan Emre, sanayiciler ile bölge firmalarının çalışanları ve aileleri katıldı. Tören, dereceye giren takımların kupa ve madalyalarının takdimiyle tamamlandı.

turnuva yapısı ve mücadele biçimi:

Bu yıl turnuvada 20 takım ve 91 sporcu yer aldı. Kura çekimi sonrası 4 grup oluşturuldu ve lig usulü maçlar yapıldı. Eleme aşamasına kalan takımlar, Ana Tablo'da 1-4 ile 2-3 eşleşmeleri üzerinden yarı final ve final mücadeleleri oynadı; kaybedenler üçüncülük müsabakasında karşılaştı.

Ana Tablo finalinde Bahar Tekstil ile PAÜ Hastane Takımı karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakanın sonunda kupayı Bahar Tekstil aldı. Klasman Grubu finalinde ise Denizli OSB Müdürlüğü ile Tan Tekstil karşı karşıya geldi ve nefes kesen maçın galibi Denizli OSB Müdürlüğü oldu.

ödül dağılımı ve centilmenlik ödülleri:

Ödül töreninde Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Oğuz Yavuz, Masa Tenisi Denizli İl Hakem Kurulu Başkanı Sait Yücel ve kurul hakemlerine plaketleri Selim Yaymanoğlu ve Ahmet Taş takdim etti. Turnuvanın en centilmen takımı Gökhan Tekstil seçildi; ödülünü Muhammet Geren verdi.

En centilmen sporcular da ödüllendirildi: kadın sporcu dalında Tuğba Akyay (Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.) ve erkek sporcu dalında İlker Yılmaz (Rateks Tekstil) ödüllerini aldı; ödüllerini Oğuz Yavuz ve Hüseyin Yılmaz sundu.

grup sonuçları ve sıralama:

Klasman Grubu sonuçları şu şekilde şekillendi: 1. Denizli OSB Müdürlüğü, 2. Tan Tekstil, 3. Kaynak Tekstil, 4. OSB Jandarma Karakol Komutanlığı. Ana Tablo'da ise turnuva üçüncüsü NESA Tekstil A, dördüncüsü NESA Tekstil B, ikinci PAÜ OSB Polikliniği ve birincisi Bahar Tekstil oldu.

yönetimden değerlendirmeler:

Selim Yaymanoğlu turnuva ile ilgili şunları ifade etti: "Denizli Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın çalışanlarını sporun birleştirici gücü etrafında buluşturan Geleneksel Masa Tenisi Turnuvamızın, dostluk, dayanışma ve centilmenlik ruhu içerisinde tamamlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Farklı firmalarda görev yapan çalışanlarımızın bir araya gelmesine, güçlü sosyal bağlar kurmasına ve ortak bir kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlayan bu organizasyonları, Bölgemizdeki birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir değer olarak görüyoruz. Denizli OSB olarak üretim ve istihdamın yanı sıra çalışanlarımızın sosyal gelişimini, motivasyonunu ve iş yaşamına olumlu katkı sunan faaliyetleri de önemsiyoruz. Sporun birleştirici gücüyle desteklenen bu tür organizasyonların, Bölgemizdeki dayanışma kültürünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Turnuvamızın gerçekleştirilmesine katkı sunan Yönetim Kurulu Üyelerimize, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, görev alan hakemlerimize, organizasyona katılan tüm firma temsilcilerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyor; mücadeleleri, sportmenlikleri ve turnuvamıza kattıkları değer için kendilerini tebrik ediyorum"

Ahmet Taş ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Geleneksel Masa Tenisi Turnuvamızla, firmalarımızda görev yapan çalışanlarımızı sporun ortak paydasında buluşturarak Bölgemizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz. Her yıl artan ilgiyle gerçekleştirilen bu organizasyonun, çalışanlarımız arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmesinden ve centilmence rekabete güzel bir ortam oluşturmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Turnuvamıza katılım sağlayan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BU YIL 7. KEZ DÜZENLENEN MASA TENİSİ...

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BU YIL 7. KEZ DÜZENLENEN MASA TENİSİ TURNUVASI'NDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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