Elmadağ'da direğe çarpan otomobilde iki kişi yaralandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 05 BF 638 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Olayda otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

İddialara göre, 05 BF 638 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp durdu; çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı iki kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANKARA’NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYDETTİĞİ OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI. OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.