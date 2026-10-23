Dolar 49,7327 +0,02%
Euro 55,7314 -0,04%
Bist 10.932,16 -2,57%
Altın Gram 6.456,53 -0,55%
EUR/USD 1,1201 -0,19%
Brent Petrol 109,81 +1,06%
--°

Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: altı kişi yaralandı

Kulu'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu sürücü dahil altı kişi yaralandı; yaralılar Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: altı kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesi'nde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Araç, sürücü Halil T. (33) idaresindeki 42 ARU 050 plakalı minibüstü ve içinde kilitli taş işçilerini taşıdığı belirtildi. Kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu oluştu; olayın oluş şekliyle ilgili çalışmalar sürüyor.

yaralıların durumu:

Kazada sürücü Halil T. ile minibüste bulunan A.I. (21), M.K. (45), Ö.T. (23), A.D. (17) ve S.A. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer kaza ile ilgili olarak tahkikat başlattı ve delil toplama ile görgü tanıklarının beyanlarına başvuruluyor. Gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU 6 KİŞİ...

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU 6 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gelik'te grizu patlaması: iki işçi yaşamını yitirdi, beş işçi yaralandı
images

Çarşamba'da oyun masasına baskın: 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza
images

Zonguldak Gelik'te grizu faciası: iki işçi hayatını kaybetti, beş yaralı
images

Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama ihbarına ekip yönlendirmesi yapıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zemin çökmesi rögar taşmasına bağlandı, 40 kişi tahliye edildi

Kepez'te dayanışma örneği: yatağa bağımlı Ayşe teyzenin evi yeni bir hayata kavuştu

Gelik'te grizu patlaması: iki işçi yaşamını yitirdi, beş işçi yaralandı

kombi bakımıyla faturada yüzde 30’a varan tasarruf mümkün

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı