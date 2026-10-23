Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: altı kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesi'nde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Araç, sürücü Halil T. (33) idaresindeki 42 ARU 050 plakalı minibüstü ve içinde kilitli taş işçilerini taşıdığı belirtildi. Kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu oluştu; olayın oluş şekliyle ilgili çalışmalar sürüyor.

yaralıların durumu:

Kazada sürücü Halil T. ile minibüste bulunan A.I. (21), M.K. (45), Ö.T. (23), A.D. (17) ve S.A. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer kaza ile ilgili olarak tahkikat başlattı ve delil toplama ile görgü tanıklarının beyanlarına başvuruluyor. Gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU 6 KİŞİ YARALANDI.