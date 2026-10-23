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manisa jandarması 78 yıl 9 ay hapisle aranan kişiyi yakaladı

Manisa JASAT, karşılıksız çek ve 11 benzer suçtan toplam 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.B.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

manisa jandarması 78 yıl 9 ay hapisle aranan kişiyi yakaladı

manisa'da arama çalışması sonuç verdi:

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 21 Ekim 2026 tarihinde yürütülen çalışmalar sonucu aranan bir şahsı yakaladı. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, hakkında kesinleşmiş cezalar bulunan bir dosya nedeniyle takibe alındı.

yakalanan şahsın suçları ve cezası:

Çalışma sonucu ele geçirilen kişinin, karşılıksız çek işlemleri ve bu kapsamdaki benzer 11 suçtan mahkûm olduğu, toplam kesinleşmiş cezasının 78 yıl 9 ay 10 gün hapis olduğu tespit edildi. Yakalanan şahsın ismi dosyada S.B. (48) olarak yer aldı.

gözaltı ve teslim süreci:

S.B. gözaltına alındıktan sonra jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve ilgili resmi prosedürlere uygun olarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili yakalama ve teslim işlemleri Manisa Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü.

MANİSA’DA JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİ, KARŞILIKSIZ ÇEK İŞLEMLERİ VE BENZER...

MANİSA’DA JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİ, KARŞILIKSIZ ÇEK İŞLEMLERİ VE BENZER SUÇLARDAN TOPLAM 78 YIL 9 AY 10 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHSI YAKALADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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