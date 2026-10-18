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Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Bitez Köyiçi'nde düzenlenen İyilik Pazarı'nda Bodrum FK futbolcuları ve Daha 17 oyuncuları yoğun ilgiyle karşılandı; gelir eğitim projelerine aktarılacak.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:00

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Bodrum'da iyilik pazarı etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Uluslararası Bodrum Sarı Yaz Festivali kapsamındaki İyilik Pazarı etkinliği, eğitim projelerine destek sağlamak amacıyla düzenlendi. Etkinlikte stantlar kurularak bağış ve gelir yaratma amaçlandı; konuklar arasında spor ve dizi dünyasından tanınan isimler yer aldı.

etkinlik detayları:

Organizasyon, Bitez Köyiçi mevkiinde gerçekleşti. Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer ve Bodrum FK futbolcuları katıldı. Dizi tarafında konuklar arasında Daha 17 dizisinin yönetmeni Emre Kabakuşak ile oyuncular Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Helin Elveren ve Batuhan Mora yer aldı.

yoğun ilgi ve yansımaları:

Etkinlik alanında, futbolcular ve dizi oyuncularını yakından görmek isteyen vatandaşlar fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturdu; zaman zaman izdiham yaşandı. Oyuncular, Bodrum’da gördükleri ilgi ve karşılamadan memnun olduklarını belirterek bunun kendileri için güzel bir duygu olduğunu ifade ettiler. Başkan Taner Ankara ise festivalde yer almaktan memnun olduklarını söyleyip özellikle çocukları Bodrum’daki maçlara davet etti.

Gün boyunca yerel sanatçıların sahne aldığı, DJ performanslarının yer aldığı ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu etkinlik sürdü. Organizasyondan elde edilen gelirin eğitim yararına kullanılacağı bildirildi.

MUĞLA&#039;NIN BODRUM İLÇESİNDE EĞİTİM YARARINA DÜZENLENEN &#039;İYİLİK PAZARI&#039; ETKİNLİĞİNDE, BODRUM FK...

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE EĞİTİM YARARINA DÜZENLENEN 'İYİLİK PAZARI' ETKİNLİĞİNDE, BODRUM FK FUTBOLCULARI İLE 'DAHA 17' DİZİSİNİN OYUNCULARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. HAYRANLARI OYUNCULAR VE FUTBOLCULARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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