Rize'de giriş katındaki tamirhanede yangın

Rize'nin Yeniköy Mahallesi Tuncay Mataracı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki tamirhanede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini kaplarken, yoğun duman bina içinde yayıldı ve mahallede tedirginlik oluşturdu.

olayın gelişimi:

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler arasında Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri yer aldı. Yangın esnasında yükselen dumanın merdiven boşluklarını ve üst katlardaki daireleri sarması nedeniyle apartman sakinleri panik yaşadı.

müdahale ve sonrası:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler, bitişikteki binalara ve üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi; ancak dumandan etkilenen bazı kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra polis ve itfaiye yetkilileri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturma sürecinin devam ettiğini bildirdi.

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