Olayın gelişimi:

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kaşıyaka Mahallesindeki 5. Sokakta meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hedef alındı. İddiaya göre, Hayri T. ve Faruk Ç. kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı; saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olayı bildirenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Yaralıların durumu ve adli süreç:

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayri T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayda yaralanan Faruk Ç. ise tedavi altında ve sağlık durumu hakkında yetkililerden sınırlı bilgi verildi.

Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve ayrıntıların adli süreç doğrultusunda netleşeceğini bildirdi.

Toplumsal etkiler ve güvenlik:

Mahallede meydana gelen saldırı, bölge sakinleri arasında tedirginliğe yol açtı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, soruşturmanın ilerleyişi ve zanlının yakalanması bekleniyor.

GAZİANTEP’TE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI