Tekirdağ'da sınır ötesi sağlık köprüsü kuruldu: Türk ve Bulgar hekimler deneyim paylaştı

Bulgaristan’ın Kırcaali kentinde faaliyet gösteren Dr. Atanas Dafovski Hastanesi heyeti, başhekim Prof. Dr. Todor Çerkezov liderliğinde Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasında sağlık alanında geliştirilebilecek iş birlikleri, sağlık turizmi ve mesleki deneyim paylaşımı ön plana çıktı.

ziyaretin seyri:

Karşılamayı yapan Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşliğinde, Bulgar heyet hastanenin sağlık hizmetleri, fiziki kapasitesi ve teknolojik altyapısı hakkında detaylı bilgi aldı. Heyet üyeleri arasında Başhekim Yardımcısı ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Semra İzetova, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Hüseyin, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ferdi Mehmet, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Yakup, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Beray Hasan ile Bayram Hüseyin yer aldı.

Bulgar hekimler, hastanenin farklı klinik ve hizmet birimlerini gezerek tanı ve tedavi yaklaşımlarını, kullanılan tıbbi donanımı ve hasta süreçlerini yerinde değerlendirme fırsatı buldu. Bu incelemeler sırasında uygulamalar ve teknolojik imkanlar hakkında karşılıklı gözlemler paylaşıldı.

gelecek için planlanan çalışmalar:

Program kapsamında düzenlenen toplantıda iki hastane arasındaki kurumsal iş birlikleri, sınır ötesi sağlık projeleri, sağlık turizmi iş birlikleri ve ortak eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı. Ayrıca sağlık çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik ortak çalışmalar ile iyi uygulamaların paylaşılması üzerinde duruldu.

Ziyarette Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Ajansın Sağlık Turizmi Sorumlu Birimi de yer aldı; kurumlar arası koordinasyon ve bölgenin sağlık turizmi potansiyelinin nasıl değerlendirilebileceği konuşuldu.

Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ziyaretin Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sağlık ilişkilerinin gelişmesine, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimin güçlenmesine ve Trakya Bölgesi’nin sağlık turizmi potansiyeline katkı sağlamasına hizmet etmesinin beklendiğini belirtti ve "Bulgaristan Kırcaali Hastanesi ile ikili ilişkileri geliştirmek için gayret ediyoruz" dedi.

Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının ön plana çıktığı ziyaret, iki sağlık kuruluşu arasında gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak projeler açısından önemli bir temas olarak değerlendirildi.

İKİ ÜLKENİN HEKİMLERİ TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU