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Ağıl yangınında anne, kızını alevlerin arasından kurtardı

Ardahan'ın Damal ilçesinde ağılda çıkan yangında 40 yaşındaki Özgül Kaya Erensayın, 6 yaşındaki kızını alevlerden kurtardı; ikisi yanık tedavisi görüyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:18

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ağıl yangınında anne, kızını alevlerin arasından kurtardı

Ağıl yangınında anne canını hiçe sayarak kızını kurtardı

Ardahan’ın Damal ilçesi Burmadere köyü Ağyar Yaylası’nda bir ağılda çıkan yangında 40 yaşındaki Özgül Kaya Erensayın, içeride bulunan 6 yaşındaki kızı T. Erensayını kurtarmak için alevlerin arasına girdi. Anne, kızını dışarı çıkarmayı başardı; bu sırada elleri ve yüzünde ikinci derece yanıklar oluşurken, küçük kız Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alındı.

yangının çıkış nedeni ve kısa sürede büyümesi:

Yangının, hayvanların yaylaya geldiği saatte ağılda soba yakılması sonrası başladığı belirtildi. Kızının üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Erensayın, tavukları toplamak için ağıldan ayrıldı. Bir süre sonra duman yükseldiğini fark eden anne geri döndüğünde sobanın çevresinde bulunan balya ipleri, kıyafetler ve çamaşır makinesinin alev almasıyla yangının hızla yayıldığı görüldü. Balya ipleri ve yanıcı eşyaların varlığı yangının kısa sürede büyümesine neden oldu.

aile ve komşuların müdahalesi:

Baba Mehmet Erensayın (46), olay anını anlatırken eşinin çocuğu kurtarmak isterken alevlere girdiğini ve yüzü ile ellerinin yandığını söyledi. Erensayın, eşinin yorgan atarak yangını söndürmeye çalıştığını ancak ateşin büyük olduğunu ve önceliğinin çocuğun kurtarılması olduğunu vurguladı: "Analarımızın kıymetini bilelim. Ana, vatanın kendisidir."

Anne Özgül Kaya Erensayın ise yangın sırasında düşünmeden içeri girip kızını aldığını, o sırada kimsenin bulunmadığını ve komşuların bağırışları üzerine yardıma geldiklerini anlattı. Erensayın, "Keşke o gün sobayı yakmasaydım. Yaktım ama böyle olacağı hiç aklıma gelmedi" diyerek pişmanlığını dile getirdi ve komşularına yardım için teşekkür etti.

Yangın, bölgedeki komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Olayda anne ve kızın elleri ile yüzünde yanıklar oluştu; kızın tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde sürüyor. Aile, komşuların hızlı müdahalesi ve sağlık ekiplerinin ilgisi için teşekkür etti. Yetkililerin yangının çıkış nedenine ilişkin değerlendirmesi ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ÖZGÜL KAYA ERENSAYIN, YANGINDA YAŞANANLARI ANLATTI.

ÖZGÜL KAYA ERENSAYIN, YANGINDA YAŞANANLARI ANLATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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