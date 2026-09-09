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Kahramanmaraş'ta Aktif Yaşam Merkezi haftayı yaşlılara sağlık hizmetiyle taçlandırdı

Kahramanmaraş Aktif Yaşam Merkezi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz tarama, ölçüm ve danışmanlık verdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kahramanmaraş'ta Aktif Yaşam Merkezi haftayı yaşlılara sağlık hizmetiyle taçlandırdı

Hafta kapsamında sunulan hizmetler:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Aktif Yaşam Merkezi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası boyunca kentteki yaşlılara yönelik kapsamlı sağlık etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda, merkezde düzenlenen tarama ve danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak sunuldu.

Etkinlikler çerçevesinde merkezdeki ekipler tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tansiyon, kan şekeri, boy-kilo ölçümleri ve vücut kitle indeksi kontrolleri gerçekleştirildi. Bu temel taramalar, yaşlı bireylerin günlük sağlık takibini kolaylaştırmayı ve olası riskleri erken aşamada tespit etmeyi amaçladı.

Uzman ekiplerin katkısı:

Sağlık taramalarına fizyoterapistler, psikologlar ve diş hekimleri de destek verdi. Fizyoterapistler, hareket kabiliyetini artırmaya yönelik öneriler ve basit egzersiz programları paylaştı; psikologlar yaşlılık döneminde ruh sağlığının korunmasına ilişkin bilgilendirme yaptı; diş hekimleri ise ağız ve diş sağlığı kontrolleriyle doğru ağız bakımını anlattı.

Hizmetler, merkeze gelen yaşlılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ücretsiz sunulan genel sağlık kontrollerinin erişilebilirlik sağladığı, günlük yaşamı kolaylaştırdığı ve ailelere güven verdiği belirtilerek, vatandaşlar sunulan hizmetler için Büyükşehir Belediyesi ve ortak kurumlara teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİZYOTERAPİ VE...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİZYOTERAPİ VE DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNDUĞU AKTİF YAŞAM MERKEZİ’NDE, HALK SAĞLIĞI HAFTASI’NDA YAŞLILARA YÖNELİK ÇEŞİTLİ SAĞLIK KONTROLLERİ VE TARAMA HİZMETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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