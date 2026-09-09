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Balıkesir motofest'te dört gün: motosiklet kültürü ve uluslararası buluşma

Sındırgı Eman Termal'de 3-6 Eylül'de düzenlenen 14. Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motofest, konser, yarışma ve uluslararası katılımla tamamlandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Balıkesir motofest'te dört gün: motosiklet kültürü ve uluslararası buluşma

Festival özeti:

14'üncü Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motofest, 3-6 Eylül tarihlerinde Sındırgı Eman Termal tesislerinde gerçekleşti. Quick Sigorta'nın Türkiye genelindeki motosiklet festivalleri serisinin en köklü duraklarından biri olan etkinlik, 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü organizasyonuyla farklı şehirlerden ve yurt dışından gelen sürücüleri ağırladı. Festival, dört gün boyunca motosiklet kültürünü kutlayan bir buluşma olarak öne çıktı.

Program ve katılımcılar:

Etkinlik programında konserler, yarışmalar, çekilişler ve kamp etkinlikleri yer aldı. Sahne performansları arasında Retrobüs ile Necati ve Saykolar'ın çıkışları dikkat çekti. Gün içinde havuz başında düzenlenen animasyon ve yarışmalar festival atmosferini canlı tuttu. Organizasyona katılan kulüpler, markalar ve bireysel sürücüler hem sosyal etkileşim hem de sektörel bağlantılar kurma fırsatı buldu. Festival, 'Türkiye’nin En İyi Motosiklet Festivali' unvanının yanı sıra 'Dünyanın En Kalabalık Motosiklet Korteji' Guinness Rekoru geçmişiyle de bilinen bir etkinlik olarak tanımlandı.

Sahne ve talepler:

Festivale motosikletiyle katılan CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, alanı gezip motosiklet kullanıcıları ve kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Sarı, sahnedeki konuşmasında motosiklet kullanıcılarının gündeme taşıdığı sorunların Meclis takibinde olacağını vurguladı. Ayrıca Sındırgı Belediye Başkan Vekili Ali Yiğit de organizasyona katkı verenleri teşekkür ederek, Sındırgı'ya özgü hediyeler takdim etti.

Quick Sigorta'nın değerlendirmesi:

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, festival sonrası değerlendirmesinde Balıkesir durağının kuruluşundan bu yana oluşan topluluk kültürünün önemine dikkat çekti. Özsoy, 'Balıkesir Motofest yıllar içinde kendi geleneğini, kitlesini ve güçlü bir topluluk kültürünü oluşturdu. İlk günden bu yana bu yolculuğun içinde olmak bizim için ayrıca değerli' ifadelerini kullandı. Quick Sigorta, festival alanında acenteleri, iş ortakları ve motosiklet tutkunlarıyla bir araya gelerek kullanıcılarına yönelik ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Şirketin 2026 motofest maratonu Nisan ayında başlayıp yıl boyunca 13 şehirde 14 festivale ulaşıyor. Bu serinin bir sonraki durağı ise 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İkinci Quick Sigorta Kahramanmaraş Motofest olacak.

QUİCK SİGORTA’NIN TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNE TAŞIDIĞI MOTOSİKLET FESTİVALLERİ SERİSİNİN EN...

QUİCK SİGORTA’NIN TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNE TAŞIDIĞI MOTOSİKLET FESTİVALLERİ SERİSİNİN EN KÖKLÜ DURAKLARINDAN BİRİ OLAN 14’ÜNCÜ ULUSLARARASI QUİCK SİGORTA BALIKESİR MOTOFEST, 3-6 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA SINDIRGI’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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