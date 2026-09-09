Kansere karşı 486 KETEM ile erken teşhis çağrısı

Memişoğlu: kanserde erken teşhis hayat kurtarır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda erken teşhisin önemine dikkat çekti ve bakanlığın tarama faaliyetlerinin kapsamını aktardı.

KETEM ağı ve tarama çalışmaları:

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren 486 KETEM ile son iki yılda 16,1 milyon vatandaşın kanser taramalarına ulaşıldığını bildirdi. Paylaşımda, 36 bin kişide hastalığın henüz erken evrede tespit edilerek tedaviye başlandığı vurgulandı. Ayrıca mobil KETEM araçlarıyla 515 bini aşkın vatandaşa hizmet verildiği ifade edildi.

Toplum sağlığına yönelik mesaj:

Memişoğlu, sağlıklı beslenme, tütünsüz yaşam ve düzenli fiziksel aktiviteyi hayatın merkezine koymanın gerekliliğini belirtti ve ücretsiz taramalara katılım çağrısında bulundu. Paylaşımda yer alan ifadeyle, "Kendiniz ve sevdikleriniz için KETEM’lere davetlisiniz," denildi.

Bakan Memişoğlu: "Türkiye’nin 81 ilinde 486 KETEM merkezimizle vatandaşlarımızın yanındayız"