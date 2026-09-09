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Kapadokya'nın geleceği için başkentte görüşme: Aslanbay'dan Akın Gürlek'e ziyaret

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Ankara temasları sırasında Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret edip bölgedeki projelerle ilgili bilgi sundu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kapadokya'nın geleceği için başkentte görüşme: Aslanbay'dan Akın Gürlek'e ziyaret

Ziyaretin gündemi:

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bir dizi temas için geldiği Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek ile makamında bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

görüşmede ele alınan konular:

Aslanbay, görüşmeye dair yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bakanımızı Kapadokya'mızda yapmış olduğumuz çalışmalar ve hayata geçirmeyi planladığımız projeler ile ilgili kapsamlı bir şekilde bilgilendirdik."

bölgeye verilen destek ve teşekkür:

Aslanbay, ziyaret vesilesiyle Bakan Gürlek'e Kapadokya'ya gösterdiği ilgi ve verdiği desteğe teşekkür ederek, "Bu vesileyle bölgemize gösterdikleri özel ilgi, Kapadokya'nın geleceğine verdikleri kıymetli destek ve nazik kabulleri için Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

KAPADOKYA ALAN BAŞKANI CEM ASLANBAY, ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

KAPADOKYA ALAN BAŞKANI CEM ASLANBAY, ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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