Kadın kolları Bayramyeri'nde esnafın nabzını tuttu

AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Tütüncü ve beraberindeki heyet, Bayramyeri esnafı ile bir araya gelerek saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde esnafın talep ve önerileri dinlendi, bölgeye ilişkin gözlemler paylaşıldı.

ziyaretlerde öne çıkan talepler:

Heyet, iş yerlerini tek tek dolaşarak esnafla sohbet etti; iş ortamı, müşteri yoğunluğu ve beklentiler konu başlıkları oldu. Esnafın daha çok hizmet satışı, kira ve maliyetler gibi gündelik işletme ihtiyaçlarına ilişkin talepleri not alındı ve ilgili mercilere iletilmek üzere kayıt altına alındı.

Ziyaretler sırasında bölge sakinleriyle de görüş alışverişinde bulunuldu; yerel beklentiler ile kadın istihdamı ve küçük işletmelerin desteklenmesine dair öneriler tartışıldı. Görüşmeler samimi bir atmosferde ilerledi ve esnaf memnuniyetini dile getirdi.

tütüncü'nün değerlendirmesi:

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Hilal Tütüncü, sahada olmak ve doğrudan geri dönüş almak adına bu tür buluşmaların önemine vurgu yaptı. Tütüncü, saha temasının vatandaşların ve esnafın sesini doğrudan duymayı sağladığını belirtti.

Tütüncü şunları ifade etti: Bizler sahada kadınlarımızla, esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların sesini dinlemeye, talep ve beklentilerini ilgili mercilere taşımaya devam edeceğiz. Kadınların emeği, enerjisi ve siyasete kattığı değerle ülkemizin geleceğine katkı sunmayı sürdüreceğiz

AK Parti Kadın Kolları’nın Bayramyeri ziyaretleri, hem esnafla bağların güçlendirilmesi hem de yerel sorunların doğrudan tespit edilmesi bakımından değerlendirildi. Heyet, bölgedeki temaslarını ilerleyen günlerde de sürdüreceklerini bildirdi.

AK PARTİ DENİZLİ İL KADIN KOLLARI BAŞKANI HİLAL TÜTÜNCÜ VE BERABERİNDEKİ HEYET, BAYRAMYERİ’NDE ESNAFI ZİYARET ETTİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLERDE ESNAFIN TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLENİRKEN, GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU.