Ağılda kurt saldırısı: 7 küçükbaş telef oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi'nde gece saatlerinde ağıla giren bir kurt, hayvan sahipleri için ağır sonuçlar doğurdu. Olay, hayvancılıkla geçimini sağlayan Halil Konya'ya ait ağılda meydana geldi.

Olayın ayrıntıları:

Saldırı sırasında ağıldaki küçükbaş hayvanlardan 44 adedi bulunan sürüden 7'si telef oldu. Sabah saatlerinde saman ve yem vermek için ağıla giren Konya, karşılaştığı manzara karşısında şoke olduğunu belirtti. Olay yerindeki bulgulara göre kurt, gece saatlerinde tel örgülerin üzerinden atlayarak ağıla girmiş.

Çiftçinin açıklamaları ve zarar:

Halil Konya, yaşanan büyük maddi kaybı şu sözlerle aktardı: 'Sabah kalktığımda küçükbaş hayvanlarıma saman ve yem vermek için ağıla girdim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. İlk kurt olduğunu anlamadım ama biraz daha etrafa detaylıca bakınca gece saatlerinde kurt saldırısı olduğunu fark ettim. Kurt gece saatlerinde tel örgülerin üstünden atlamış ağıla girmiş. 44 hayvandan 7'sini telef etmiş, yaptığım ilk belirlemelere göre zararım 200 bine yakın. İnşallah bir daha yaşanmaz ve kimsenin başına gelmez.' Konya, saldırının hem duygusal hem de ekonomik yükünü vurguladı.

Olay, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin gece savunmasız kalabildiğini ve tel örgü gibi fiziki önlemlerin yetersiz kalabildiğini gösterdi. Saldırının ardından çiftçinin yaşadığı maddi kayıp ve telafi arayışları gündemde olacak.

Antalya'da ağıla giren kurt, 7 küçükbaş hayvanı telef etti