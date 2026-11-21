İtfaiyenin müdahalesi:

İstiklal Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında 5 katlı bir binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevlere kısa sürede müdahale edildi.

Müdahale ve ekipler:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü; olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

İnceleme ve etkileri:

Söndürme çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri binada tedbir amaçlı inceleme yaptı. Yangın nedeniyle caddede yaşanan kısa süreli panik, ekiplerin müdahalesinin ardından sona erdi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer tarafından yapılacak incelemelerle neden netleşecek.

BEYOĞLU İSTİKLAL CADDESİ’NDE 5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ. KISA SÜRELİ PANİĞE YOL AÇAN YANGINDA CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI.