Ergani'de üç yıl süren husumet kanaat önderlerinin girişimiyle dualarla son buldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı İncehıdır Mahallesi, Alho ve Çeto mezralarında üç yıl önce başlayan husumet, arabuluculuk çalışmalarıyla sonlandırıldı. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve aileler arasındaki gerginliğin uzun süre devam ettiği öğrenildi.

olayın geçmişi:

Üç yıl önce Gülmüş ve Demiroğlu aileleri arasında yaşanan olay sonrası başlayan husumet, bölgede yıllarca süren kırgınlıklara neden oldu. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, yaşamını yitiren kişinin olmasıyla daha da derinleşti.

barış toplantısında yaşananlar:

Barış buluşmasında kanaat önderleri ve din adamları hazır bulundu. Toplantıda dualar edildi; duaların ardından taraflar birbirlerine sarılarak helallik istediler. Toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapılarak arabuluculuk edenlere teşekkür edildi.

Yerel önderlerin devreye girmesiyle sağlanan uzlaşma, taraflar arasında yeniden iletişinin başlamasına zemin hazırladı ve bölgedeki toplumsal barış için atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

DİYARBAKIR'DA 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE 3 YIL ÖNCE BAŞLAYAN HUSUMET BARIŞLA SONUÇLANDI