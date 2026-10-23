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Ağır vasıtalar için dijital denetim dönemi başladı

UKOME kararıyla Kocaeli'de D-100 ve D-130'da yasaklı saatlerde ağır vasıtaları tespit edecek dijital sistem kurulacak; Gebze ve Çayırova'da 47 okul çevresi düzenlenecek.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Emre Koç

Ağır vasıtalar için dijital denetim dönemi başladı

Kocaeli'de UKOME'den kapsamlı ulaşım kararları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2026 yılı 4. Olağan Toplantısı, Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemdeki 59 madde karara bağlanırken, kent trafiğini doğrudan etkileyecek bir dizi düzenleme onaylandı. Öne çıkan kararların merkezinde ağır vasıta denetimleri ve okul çevresi güvenlik tedbirleri bulunuyor.

Ağır vasıtalar için dijital tespit sistemi:

UKOME, D-100 ve D-130 kara yollarında ağır vasıta denetimlerini artırmak amacıyla Ağır Vasıta İhlal Tespit Sistemi kurulmasına karar verdi. Sistemin hedefi, belirlenen güzergahlarda yasaklı saatlerde trafiğe çıkan ağır vasıtaların otomatik tespiti olacak. Bu araçlar sistem aracılığıyla kayıt altına alınacak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek ve uyarılara rağmen yasağı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacak.

Uygulama kapsamındaki detaylar şu şekilde belirlendi: D-130 kara yolunda Yeniköy Kavşağı ile K3 Kavşağı arasındaki kesimde ağır vasıta yasağı 07.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatlerinde geçerli olacak. İzmit D-100 kara yolunda Yeni Gölcük Yolu Köprüsü ile Derince Liman trafik ışıkları arasındaki bölüm ile Uzunçiftlik Otoyol Turnikeleri ile Yeni Gölcük Yolu Köprüsü Kavşağı arasındaki bölümün Derince istikametinde de benzer yasaklar uygulanacak. Ayrıca Ömer Türkçakal Bulvarı her gün 07.00-22.00 saatleri arasında ağır vasıta trafiğine kapatılacak.

Güvenli okul projesi ve ilçe düzenlemeleri:

Toplantıda ayrıca öğrencilerin güvenliğini artırmaya yönelik Güvenli Okul Projesi kapsamında Gebze ve Çayırova'da yeni trafik düzenlemeleri kabul edildi. Proje kapsamında Gebze'de 31, Çayırova'da 16 okulun çevresinde düzenleme yapıldı; böylece toplam 47 okul çevresi yeniden düzenlenmiş olacak.

Yapılan çalışmalarda okul çevresi trafik çizgileri yenilenirken, gerekli noktalara trafik levhaları yerleştirildi. Öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerindeki güvenliği artırmak amacıyla bazı yolların okul yönetimleri kontrolünde araç trafiğine kapatılması planlanıyor. Projenin diğer ilçelerde tamamlanmasıyla benzer uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca kent genelindeki toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak üzere yeni hatların oluşturulması ve mevcut hatlarda düzenlemeler yapılması da kararlaştırıldı. Alınan bu kararların uygulama takvimi ve denetim mekanizmaları önümüzdeki günlerde duyurulacak.

KOCAELİ&#039;DE UKOME TOPLANTISINDA ALINAN KARARLA, D-100 VE D-130 KARA YOLLARINDA YASAKLI SAATLERDE...

KOCAELİ'DE UKOME TOPLANTISINDA ALINAN KARARLA, D-100 VE D-130 KARA YOLLARINDA YASAKLI SAATLERDE TRAFİĞE ÇIKAN AĞIR VASITALAR DİJİTAL SİSTEMLE TESPİT EDİLECEK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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