Toplumsal dayanışmayla erken teşhis: bir sonraki durak mamografi

Medicana Bursa'nın farkındalık yolculuğu

Medicana Bursa Hastanesi öncülüğünde düzenlenen 'Bir Sonraki Durak: Mamografi' etkinliği, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Şehreküstü'nden başlayıp hastane önünde sona eren bir farkındalık yürüyüşüyle gerçekleştirildi. Organizasyona Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ ve kentteki çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi; etkinlik pembe balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sonlandı.

etkinliğin akışı ve destekçiler:

Etkinlik, Ekim ayı meme kanseri farkındalık çalışmaları kapsamında toplumun gündelik yaşamına sağlık mesajlarını taşımayı hedefledi. Şehreküstü'nden başlayan yolculuk boyunca katılımcılara erken teşhis, düzenli sağlık kontrolleri ve mamografinin önemi hatırlatıldı. Organizasyona Evde Sağlık Hizmetleri Derneği, Güçkat, BUİKAD, LÖDER, Kanserle Savaş Derneği, Bursa Kanser Derneği ve Tofaş Spor Kulübü gibi yerel aktörler de destek verdi. Etkinlik, kurumların ortak katılımıyla kadın sağlığının korunmasında iş birliğinin önemini öne çıkardı.

Yürüyüşün hastane önünde tamamlanmasının ardından katılımcılar pembe balonları gökyüzüne bıraktı; bu sembolik hareketin amacı, erken tanının önemine dikkat çekmek ve mesajı geniş kitlelere ulaştırmaktı.

erken teşhis ve mamografinin önemi:

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, meme kanserinin hem dünya genelinde hem Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna vurgu yaparak erken tanının hastalığın seyrini değiştirdiğini belirtti. Dr. Akan, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerine atıfla bu hastalığın toplumsal bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini söyledi ve erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını kaydetti.

Dr. Akan, mamografinin erken teşhis sürecindeki rolüne dikkat çekerek kadınlara düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Türkiye'deki ulusal tarama programına değinen Akan, 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi önerildiğini; aile öyküsü veya yüksek risk durumunda ise takip planlarının kişiye özel düzenlendiğini hatırlattı.

Dr. Akan ayrıca, ailede meme kanseri öyküsünün bulunmamasının riski ortadan kaldırmadığını vurguladı ve kadınların yalnızca aile geçmişine güvenerek kontrolleri ertelememeleri gerektiğini ifade etti.

kadınlara mesaj ve hasta deneyimi:

Etkinliğin hedefinin sağlık mesajlarını bireylerin günlük yaşamına taşımak olduğunu söyleyen Dr. Akan, 'Bir Sonraki Durak: Mamografi' sloganının işe, okula ya da sosyal yaşama yetişirken kadınların kendi sağlıklarını ertelememesi gerektiğini hatırlattığını belirtti. Organizasyona katkı sağlayan yerel yönetim ve STK temsilcilerine teşekkür etti ve toplumsal dayanışmanın etkisine dikkat çekti.

Dr. Nilüfer Avcı ise kadınların muayene ve düzenli kontrollerden çekinmemesi gerektiğini vurguladı: 'Memelerini muayene etmekten ya da düzenli kontrollerini yaptırmaktan utanmasınlar. Memedeki bir kitle erken fark edildiğinde tedavisi çok daha kolay olabilir. Mamografinizi, meme ultrasonunuzu ve gerektiğinde meme MR'ınızı hekim önerileri doğrultusunda yaptırın.' diye konuştu.

Etkinlikte söz alan hasta Sevgi Uymaztürk kendi deneyimini paylaşarak erken fark etmenin ve düzenli kontrollerin önemine dikkati çekti. Uymaztürk, kitlenin tesadüfen eline geldiğini, pandemi döneminde kontrollerini ertelediğini ve bunun sürecini zorlaştırdığını anlattı. Tedavi sürecinde hekim iletişiminin kendisini güvende hissettirdiğini belirten Uymaztürk, kontrollerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Medicana Bursa yetkilileri ve etkinliğe katılan kuruluşlar, bu tür organizasyonların toplumda sağlık bilincini güçlendirdiğini ve erken teşhisle kaybedilen yaşamların azaltılmasına katkı sağladığını vurguladı. Etkinlik, kadın sağlığında toplumsal dayanışmanın ve kurumsal iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik benzer çalışmaların devam edeceği belirtilirken, organizasyonun mesajı net: kadınlar için erken teşhis hayat kurtarır ve mamografi düzenli taramanın temel unsurlarından biridir.

ŞEHREKÜSTÜ’DEN BAŞLAYAN FARKINDALIK YOLCULUĞU, HASTANE ÖNÜNDE DÜZENLENEN ETKİNLİK VE GÖKYÜZÜNE BIRAKILAN PEMBE BALONLARLA TAMAMLANDI. BURSA’NIN ÖNDE GELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE KADIN DERNEKLERİNİN DE DESTEK VERDİĞİ ETKİNLİKTE, KADIN SAĞLIĞI İÇİN TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ÖNEMİ VURGULANDI.