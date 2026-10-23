Dolar 49,7327 +0,02%
Euro 55,7354 -0,03%
Bist 10.932,16 -2,57%
Altın Gram 6.456,85 -0,55%
EUR/USD 1,1201 -0,19%
Brent Petrol 109,81 +1,06%
--°

Bolvadin'de oyss ile ölçme değerlendirmede ortak standartlaşma hedefi

Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri ve zümre başkanlarıyla OYSS bilgilendirme toplantısı düzenleyerek ölçme-değerlendirmede standardizasyon ve fırsat eşitliğini vurguladı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Bolvadin'de oyss ile ölçme değerlendirmede ortak standartlaşma hedefi

Bolvadin'de OYSS bilgilendirme toplantısı

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçedeki eğitim kalitesini artırmak ve ölçme-değerlendirme süreçlerinde standardizasyonu sağlamak amacıyla Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Program, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş ile Şube Müdürü Hasan Çağlar riyasetinde gerçekleştirildi. Toplantıya ilçedeki okul müdürleri ve ilgili ders zümre başkanı öğretmenler katıldı; amaç olarak sınav süreçlerinin etkinliğinin artırılması, koordinasyonun güçlendirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması öne çıktı.

Sunum ve tartışılan başlıklar:

Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Bünyamin Toksoy tarafından yapılan detaylı sunumda, OYSS uygulamalarında birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin standartlaştırılması, uygulama usulleri ile veri güvenliği ve öğrenci başarı takip mekanizmaları ele alındı.

Toplantıda ayrıca sınavların adil ve tutarlı yürütülmesi için okullar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Katılımcılar, değerlendirme sonuçlarının akademik gelişimi destekleyecek şekilde yorumlanması ve sürdürülebilir bir model oluşturulması konularında görüş alışverişinde bulundu.

İlçe yönetimi, yapılan sunum ve görüşmeler çerçevesinde ölçme-değerlendirme uygulamalarında ortak yaklaşım benimsenmesinin, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilere eşit fırsatlar sunulması açısından kritik olduğunu belirtti.

Toplantı, uygulamaya dönük adımların koordinasyonu ve okul paydaşlarının sürece aktif katılımını sağlama hedefiyle sonlandırıldı.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇEDEKİ EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇEDEKİ EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNDE STANDARDİZASYONU SAĞLAMAK AMACIYLA ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zemin çökmesi rögar taşmasına bağlandı, 40 kişi tahliye edildi
images

Yenidoğan 17 günlük bebek koordineli müdahale ile sağlığına kavuştu
images

Erzurum'da gıda güvenliğine sıkı takip: bir haftada 301 denetim
images

Basının uyarısı yöneticilerin yolunu düzeltir: Beşikci'den gazetecilere teşekkür

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zemin çökmesi rögar taşmasına bağlandı, 40 kişi tahliye edildi

Kepez'te dayanışma örneği: yatağa bağımlı Ayşe teyzenin evi yeni bir hayata kavuştu

Gelik'te grizu patlaması: iki işçi yaşamını yitirdi, beş işçi yaralandı

kombi bakımıyla faturada yüzde 30’a varan tasarruf mümkün

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı