Bolvadin'de oyss ile ölçme değerlendirmede ortak standartlaşma hedefi

Bolvadin'de OYSS bilgilendirme toplantısı

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçedeki eğitim kalitesini artırmak ve ölçme-değerlendirme süreçlerinde standardizasyonu sağlamak amacıyla Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Program, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş ile Şube Müdürü Hasan Çağlar riyasetinde gerçekleştirildi. Toplantıya ilçedeki okul müdürleri ve ilgili ders zümre başkanı öğretmenler katıldı; amaç olarak sınav süreçlerinin etkinliğinin artırılması, koordinasyonun güçlendirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması öne çıktı.

Sunum ve tartışılan başlıklar:

Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Bünyamin Toksoy tarafından yapılan detaylı sunumda, OYSS uygulamalarında birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin standartlaştırılması, uygulama usulleri ile veri güvenliği ve öğrenci başarı takip mekanizmaları ele alındı.

Toplantıda ayrıca sınavların adil ve tutarlı yürütülmesi için okullar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Katılımcılar, değerlendirme sonuçlarının akademik gelişimi destekleyecek şekilde yorumlanması ve sürdürülebilir bir model oluşturulması konularında görüş alışverişinde bulundu.

İlçe yönetimi, yapılan sunum ve görüşmeler çerçevesinde ölçme-değerlendirme uygulamalarında ortak yaklaşım benimsenmesinin, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilere eşit fırsatlar sunulması açısından kritik olduğunu belirtti.

Toplantı, uygulamaya dönük adımların koordinasyonu ve okul paydaşlarının sürece aktif katılımını sağlama hedefiyle sonlandırıldı.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇEDEKİ EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNDE STANDARDİZASYONU SAĞLAMAK AMACIYLA ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ.