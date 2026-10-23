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Eyüpsultan'da kavşakta çarpışma: ışıkları onarmaya giden belediye personeli de yaralandı

Eyüpsultan Beylerbeyi Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu, ışıkları onaran belediye personeli dahil 4 kişi hafif yaralandı, anne fenalaştı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyüpsultan'da kavşakta çarpışma: ışıkları onarmaya giden belediye personeli de yaralandı

Eyüpsultan'da kavşakta çarpışma: ışıkları onarmaya giden belediye personeli de yaralandı

kaza anı ve müdahale:

Kaza, saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.A. yönetimindeki 34 NHM 332 plakalı BMW marka otomobil, caddeye dönüş yapan C.T. idaresindeki 34 VZ 0441 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

yaralananlar, aile dramı ve trafik:

Kazada araçlardaki kişiler ile trafik ışıklarını onarmaya gelen belediye personeli dahil olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası araçta bulunan kız çocuğunu babası sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Kazayı haber alıp olay yerine gelen anne ise fenalaştı; sağlık görevlisi anneyi kucakta ambulansa taşıdı.

Kazanın yaşandığı noktadaki trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülürken, alanda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimlerince inceleme sürüyor.

EYÜPSULTAN’DA TRAFİK IŞIKLARININ ÇALIŞMADIĞI ÖNE SÜRÜLEN KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI...

EYÜPSULTAN’DA TRAFİK IŞIKLARININ ÇALIŞMADIĞI ÖNE SÜRÜLEN KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU, IŞIKLARI ONARMAYA GELEN BELEDİYE PERSONELİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 4 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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