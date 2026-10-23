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Bolvadin'de kanalizasyondan başlayarak geniş kapsamlı altyapı atağı

Bolvadin Belediyesi Kale Mahallesi'nde kanalizasyon hattını tamamladı; altyapı çalışmaları mahalle önceliğine göre sürerek kesintisiz hizmet hedefliyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bolvadin'de kanalizasyondan başlayarak geniş kapsamlı altyapı atağı

Kale Mahallesi'ndeki çalışma detayları:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediye ekipleri, ilçenin altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttükleri yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kale Mahallesi'nde tamamlanan kanalizasyon hattı müdahalesi, mevcut altyapının yenilenmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyor.

İşlemi gerçekleştiren Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışma sahasında altyapı hatlarının işlevselliğini artırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan müdahale, mahalle sakinlerinin günlük yaşamında beklenen rahatlamayı sağlamayı amaçlıyor.

Belediyenin önceliklendirme ve amaçları:

Belediye, ilçe genelinde altyapı sorunlarına köklü ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor ve yatırımları mahallelerin ihtiyaç sırasına göre planlıyor. Bu düzenleme, sınırlı kaynakların daha etkili kullanılması ve sorunlara yerinde müdahale edilmesini sağlıyor.

Açıklamada, çalışmaların belediye başkanlığının talimatları doğrultusunda yürütüldüğü ve ilçenin her noktasına kesintisiz ve güvenli altyapı hizmeti ulaştırılmasının amaçlandığı vurgulandı. Yetkililer, daha yaşanabilir ve modern bir Bolvadin hedefiyle altyapı yatırımlarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, İLÇENİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, İLÇENİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE VATANDAŞLARA DAHA SAĞLIKLI HİZMET SUNMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ALTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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