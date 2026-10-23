Bodrum rıhtımında bir gün: Star Legend 300 yolcuyla limana demir attı

Star Legend bodrum rıhtımında:

Bahama bayraklı lüks kruvaziyer Star Legend, Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek Muğla'nın Bodrum ilçesi limanına demir attı. 159 metre uzunluğundaki butik yolcu gemisinde ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu 300 yolcu ile 203 personel yer alıyor.

Gemi, limanda kısa süreli konaklama gerçekleştirdikten sonra akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini limanına doğru hareket edecek. Liman yetkilileri ve tur organizatörleri, sefer programlarının planlandığı şekilde sürdüğünü belirtiyor.

kruvaziyer trafiği ve yerel etki:

Bodrum'da devam eden kruvaziyer seferleri, liman çevresindeki ticari hareketliliği destekliyor; yolcuların kent merkezine yönelmesiyle alışveriş ve hizmet sektörlerinde canlılık gözleniyor. Butik gemilerin rotaları ve yolcu profilleri, bölgedeki turizm yoğunluğunu belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

BAHAMA BAYRAKLI LÜKS KRUVAZİYER "STAR LEGEND", 300 YOLCUSUYLA BODRUM’U ZİYARET ETTİ.