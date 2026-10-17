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Ağız dokusuyla idrar kanalı darlığı ameliyatla giderildi

Samsun'da tekrarlayan idrar kanalı darlığı, ağız içinden alınan yaklaşık 3 cm'lik doku ile ventral onlay greft yönteminde yüzde 95'e yakın başarı sağlandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ağız dokusuyla idrar kanalı darlığı ameliyatla giderildi

tedavi yöntemi ve uygulama:

Samsun'da idrar yapma güçlüğü şikayetiyle başvuran bir hastanın tekrarlayan idrar kanalı darlığı, ağız içinden alınan doku parçasıyla onarıldı. Medicana Sağlık Grubu Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çınar tarafından uygulanan operasyonda, dar bölgeye yama olarak yerleştirilen ventral onlay greft için hastanın ağzından yaklaşık 3 santimetrelik doku alındı.

Çınar, ağız içinin nemli bir ortam sunduğunu ve idrar kanalına uyum sağlayacak incelik ve uzunlukta doku alınmasına olanak verdiğini belirtti. Cerrahi tercihinin, hastanın darlık öyküsü ve daha önce yapılan girişimlerin sonuçlarına göre şekillendiği vurgulandı.

neden açık cerrahi tercih ediliyor:

Kapalı yöntemlerle (endoskopik girişimler) yapılan tedavilerin tekrarlama oranları %30 ile %70 arasında değişebiliyor. Bu nedenle kılavuzlar, bir veya iki kez kapalı yöntem denendikten sonra uygun hastalarda açık cerrahinin değerlendirilmesini öneriyor. Çınar, açık cerrahinin kılavuzlarla uyumlu olarak başarı oranının yaklaşık %95 civarında olduğunu aktardı.

Tedavi seçimi yapılırken hastanın yaşı, darlığın yeri ve uzunluğu ile ortaya çıkış nedeni dikkate alınıyor. Genç hastalarda travma, girişimler veya sondalama; ileri yaşta ise taş kırma işlemleri, prostat cerrahisi ve mesane tümörü ameliyatları sonrasında darlık gelişebiliyor.

ameliyat sonrası bakım ve hasta deneyimi:

Operasyonun ardından hastalara genellikle 2-3 hafta sonda kullanımı öneriliyor. Doç. Dr. Çınar, sonda bakımının tedavi başarısı ve komplikasyonların önlenmesi açısından kritik olduğunu belirtti. Ağızdan alınan doku bölgesi içinse kısa süreli bir iyileşme dönemi oluyor; hasta beslenmesini geçici olarak sıvı ağırlıklı sürdürebiliyor.

Tedavi gören Ümit Yaşar Ayma, hastalığının zamanla kronikleştiğini ve Doç. Dr. Önder Çınar sayesinde bu yönteme yöneldiğini söyledi. Ayma, 'Şu anlık bir sıkıntım yok' ifadesiyle iyileşme döneminde rahat olduğunu aktardı. Hastanın ağız dokusu iyileşmesi için genellikle iki-üç günlük bir şikâyet süreci yaşanmakta, sonrasında normal beslenmeye dönülebiliyor.

Çınar operasyon ve takip sürecinin, hastanın darlık profiline göre ayrıntılı değerlendirme gerektirdiğini, ancak uygun seçilmiş vakalarda ağız dokusuyla gerçekleştirilen ventral onlay greft cerrahisinin etkili ve güvenilir bir seçenek olduğunu sözlerine ekledi.

Ağız içinden alınan dokuyla idrar kanalındaki darlık tedavi edildi

Ağız içinden alınan dokuyla idrar kanalındaki darlık tedavi edildi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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