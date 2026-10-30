Ağrı 30 ekim akşamı kent çapında kitapla buluşuyor

Ağrı'da aynı saatte kitap okuma etkinliği

Ağrı'da kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla kent genelinde eş zamanlı bir etkinlik düzenleniyor. Ağrı Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen organizasyon, Maarifin Kalbinde Ağrı Okuyor Projesi kapsamında 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

etkinliğin amacı:

Etkinlikle her yaştan vatandaşın kitapla buluşması ve okuma alışkanlığının günlük yaşama daha fazla yerleşmesi hedefleniyor. Bu tür eş zamanlı okumalar, bireysel alışkanlıkları güçlendirmenin yanı sıra toplum içinde okuma kültürünü görünür kılarak geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor.

katılım ve beklentiler:

Tüm kent sakinleri etkinliğe davet edildi; organizasyonun koordinasyonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Vatandaşların evlerinde, bulundukları mekânlarda veya halka açık alanlarda aynı saatte kitap okuyarak etkinliğe katılmaları bekleniyor. Etkinlik, okuma alışkanlığını teşvik etmek ve toplumda ortak bir kültürel deneyim yaratmak açısından önem taşıyor.

Yetkililer, etkinliğin bir başlangıç noktası olarak görülmesini ve okuma kültürünün güçlenmesine katkı sağlamasını umuyor. Katılım çağrısı, kent genelinde geniş bir kesime ulaşılması hedefiyle yineleniyor.

AĞRI’DA BİNLERCE KİŞİ AYNI SAATTE KİTAP OKUYACAK