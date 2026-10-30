Dolar 49,9439 +0,07%
Euro 55,9547 +0,32%
Bist 10.977,71 -1,68%
Altın Gram 6.387,92 -1,32%
EUR/USD 1,1198 +0,16%
Brent Petrol 113,88 +2,78%
--°

Sağlıkta üreten vizyon: yerli cihaz ve ilaçlarla küresel pazara

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kurultayda Türkiye'nin yerli tıbbi cihaz, aşı ve ilaç üretimini güçlendirip birçok ülkeye ihraç ettiğini söyledi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sağlıkta üreten vizyon: yerli cihaz ve ilaçlarla küresel pazara

Kurultayda vurgulanan hedef: bilgiden ürüne

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Türkiye'nin sağlık altyapısı ve üretim kapasitesini bilimsel araştırmalarla birleştirerek katma değer üretme hedefini öne çıkardı. Memişoğlu, son çeyrek asırda kaydedilen ilerlemeyi temel alarak artık bilgiyi doğrudan tıbbi ürüne dönüştürme aşamasına geldiklerini ifade etti.

Kurultay İstanbul'da gerçekleştirildi; programda Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar başta olmak üzere yurtdışından 30 Türk bilim insanı, yaklaşık 20 ülkenin sağlık bakanı ve üst düzey yöneticileri, sektör temsilcileri, akademisyenler ve 2 bin davetli yer aldı. Memişoğlu, toplantının teması olan Türk Dünyasında Üreten Sağlık başlığı çerçevesinde ortak üretim ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti.

Kamu altyapısı ve üretim adımları:

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin bin 500'ü aşkın hastane ve 1,5 milyonluk sağlık ordusu ile güçlü bir kapasiteye sahip olduğuna işaret etti. Bu altyapıyı üretim ve araştırmayla pekiştirdiklerini belirterek, sağlıklı bir gelecek vizyonunu "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" şeklinde özetledi.

Memişoğlu, sahada geliştirilen ürünlerden örnekler vererek şunları aktardı: solunum cihazlarının 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarının 18 ülkeye ulaştırıldığı; ülkenin kendi imkanlarıyla geliştirilen ve uluslararası üç ödüle sahip kalp-akciğer makinesinin ameliyatlarda kullanılmaya başlandığı belirtildi. Ayrıca kamu hastanelerinde hizmete alınan yerli mobil dijital röntgen cihazları ve ileri özellikli yoğun bakım monitörleri ile yerli ultrason üretimi için tesis kurulacağı ve iki yıl içinde üretimin başlayacağı paylaşıldı.

Araştırma, teknoloji transferi ve destek mekanizmaları:

Bakanlık ve TÜSEB aracılığıyla araştırmacılar ve girişimciler için destek mekanizmaları kurulduğunu söyleyen Memişoğlu, şehir hastanelerindeki 29 Teknoloji Transfer Ofisi ile sahadaki ihtiyaçların bilimsel çalışmalarla buluşturulduğunu vurguladı. Klinik araştırmalarda hasta tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla karşılandığını bildirerek, bu desteğin klinik çalışmaları teşvik ettiğini belirtti.

Biyoteknoloji alanında da ilerleme kaydedildiği; yerli hepatit ve suçiçeği aşılarının kullanıma sunulduğu, 8 ayrı aşı projesinin sürdüğü ve hücre ve gen tedavilerinde ülke çapında uygulama kapasitesine ulaşıldığı aktarıldı. Özellikle yerli CAR-T hücre tedavisinin birçok hastaya başarıyla uygulandığına dikkat çekildi.

Memişoğlu, bilim insanları ve mühendislerin emeğinin doğrudan hasta bakımına dönüştüğünü söyleyerek araştırma ve üretim kapasitesinin geliştirilmesiyle Türkiye'nin kendi tedavi ve teknolojilerini dünyaya sunmayı hedeflediğini ifade etti. Fikri olanların desteklenmesi için bakanlığın portalı olarak uretensaglik.gov.tr adresine başvurmaları çağrısında bulundu.

Kurultay, bölgesel iş birliğini ve Türk dünyası ortaklığını güçlendirme fırsatı olarak değerlendirildi; Memişoğlu, elde edilen tecrübelerin paylaşılması ve birlikte üretim yapılmasının önemine bir kez daha dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: &quot; Bugün kendi tıbbi cihazlarımızı geliştiriyor, yerli ürünlerimizi...

Sağlık Bakanı Memişoğlu: " Bugün kendi tıbbi cihazlarımızı geliştiriyor, yerli ürünlerimizi dünyaya ihraç ediyoruz"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Efeler’de ikinci bahar başladı: 55 yaş üstüne kapsamlı öğrenme ve sosyal yaşam d...
images

hekimlik meslek yasası taslağı Ersin Tatar’a sunuldu
images

Ümraniye'ye yeni bir ibadet ve eğitim merkezi kazandırıldı: Hacı Fikret Canbaz M...
images

Ankara'da yeni yol haritası: savunma, siber ve ekonomik iş birliğinde ivme

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ATSO'da yeni dönem: tek renk ve çözüm odaklı yönetim

Efeler’de ikinci bahar başladı: 55 yaş üstüne kapsamlı öğrenme ve sosyal yaşam desteği

Ankara buluşması sonrası Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a COP31 çağrısı

hekimlik meslek yasası taslağı Ersin Tatar’a sunuldu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek