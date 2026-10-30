Sağlıkta üreten vizyon: yerli cihaz ve ilaçlarla küresel pazara

Kurultayda vurgulanan hedef: bilgiden ürüne

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Türkiye'nin sağlık altyapısı ve üretim kapasitesini bilimsel araştırmalarla birleştirerek katma değer üretme hedefini öne çıkardı. Memişoğlu, son çeyrek asırda kaydedilen ilerlemeyi temel alarak artık bilgiyi doğrudan tıbbi ürüne dönüştürme aşamasına geldiklerini ifade etti.

Kurultay İstanbul'da gerçekleştirildi; programda Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar başta olmak üzere yurtdışından 30 Türk bilim insanı, yaklaşık 20 ülkenin sağlık bakanı ve üst düzey yöneticileri, sektör temsilcileri, akademisyenler ve 2 bin davetli yer aldı. Memişoğlu, toplantının teması olan Türk Dünyasında Üreten Sağlık başlığı çerçevesinde ortak üretim ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti.

Kamu altyapısı ve üretim adımları:

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin bin 500'ü aşkın hastane ve 1,5 milyonluk sağlık ordusu ile güçlü bir kapasiteye sahip olduğuna işaret etti. Bu altyapıyı üretim ve araştırmayla pekiştirdiklerini belirterek, sağlıklı bir gelecek vizyonunu "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" şeklinde özetledi.

Memişoğlu, sahada geliştirilen ürünlerden örnekler vererek şunları aktardı: solunum cihazlarının 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarının 18 ülkeye ulaştırıldığı; ülkenin kendi imkanlarıyla geliştirilen ve uluslararası üç ödüle sahip kalp-akciğer makinesinin ameliyatlarda kullanılmaya başlandığı belirtildi. Ayrıca kamu hastanelerinde hizmete alınan yerli mobil dijital röntgen cihazları ve ileri özellikli yoğun bakım monitörleri ile yerli ultrason üretimi için tesis kurulacağı ve iki yıl içinde üretimin başlayacağı paylaşıldı.

Araştırma, teknoloji transferi ve destek mekanizmaları:

Bakanlık ve TÜSEB aracılığıyla araştırmacılar ve girişimciler için destek mekanizmaları kurulduğunu söyleyen Memişoğlu, şehir hastanelerindeki 29 Teknoloji Transfer Ofisi ile sahadaki ihtiyaçların bilimsel çalışmalarla buluşturulduğunu vurguladı. Klinik araştırmalarda hasta tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla karşılandığını bildirerek, bu desteğin klinik çalışmaları teşvik ettiğini belirtti.

Biyoteknoloji alanında da ilerleme kaydedildiği; yerli hepatit ve suçiçeği aşılarının kullanıma sunulduğu, 8 ayrı aşı projesinin sürdüğü ve hücre ve gen tedavilerinde ülke çapında uygulama kapasitesine ulaşıldığı aktarıldı. Özellikle yerli CAR-T hücre tedavisinin birçok hastaya başarıyla uygulandığına dikkat çekildi.

Memişoğlu, bilim insanları ve mühendislerin emeğinin doğrudan hasta bakımına dönüştüğünü söyleyerek araştırma ve üretim kapasitesinin geliştirilmesiyle Türkiye'nin kendi tedavi ve teknolojilerini dünyaya sunmayı hedeflediğini ifade etti. Fikri olanların desteklenmesi için bakanlığın portalı olarak uretensaglik.gov.tr adresine başvurmaları çağrısında bulundu.

Kurultay, bölgesel iş birliğini ve Türk dünyası ortaklığını güçlendirme fırsatı olarak değerlendirildi; Memişoğlu, elde edilen tecrübelerin paylaşılması ve birlikte üretim yapılmasının önemine bir kez daha dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: " Bugün kendi tıbbi cihazlarımızı geliştiriyor, yerli ürünlerimizi dünyaya ihraç ediyoruz"