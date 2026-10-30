Suriye'yi vuran sağanak altyapıyı felç etti, beş kişi hayatını kaybetti

selin bilançosu ve müdahale

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma ekipleri, ülke genelini etkileyen şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını bildirdi. Yetkililer, sel kaynaklı olaylarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişiden haber alınamadığını açıkladı; kayıplar arasında dördü çocuk bulunuyor.

Yağışların en yoğun hissedildiği vilayetler arasında Halep, Rakka, Deyrizor, Haseke, Hama, Humus ve Lazkiye yer alıyor. Bölgede yürütülen operasyonlar, gelen çok sayıda ihbar temel alınarak koordine ediliyor.

kurtarma ve tahliye operasyonları:

Sivil Savunma ekipleri, gelen 450'den fazla ihbara yanıt vererek geniş çaplı arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları yürüttü. Sel sularında mahsur kalan araçlardaki 50 kişiyi kurtaran ekipler, iki okulda bulunan 350'den fazla öğrenciyi de güvenli bölgelere nakletti.

Ayrıca Tabka'nın batısında el-Selmani Köprüsü'nün çökmesiyle bağlantılı operasyonlarda, araçları sel sularında mahsur kalan 15 sivil kurtarıldı. Rakka kırsalındaki Kesre Surur bölgesinde toprak setin yıkılması sonrası su altında kalan ve etkilenen 100'den fazla aile için tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

altyapı hasarı ve yerleşim yerlerine etkisi:

Yetkililer, Halep, Rakka, Deyrizor, Haseke ve Humus bölgelerinde altyapının zarar gördüğünü; bazı köprülerde ulaşımın aksadığını duyurdu. Tabka'nın batısındaki el-Selmani Köprüsü'nün çökmesi sonucu Rakka ile Halep arasındaki yol kapandı ve bölgesel ulaşım etkilendi.

Selden etkilenen kamusal alanlarda ekipler, yaklaşık 200'den fazla ev, hastane, okul ve fırın gibi alanlarda su tahliye ve kurutma çalışmaları yürütüyor. Rakka kırsalındaki Sehl el-Benat, El-Yunani ve El-Maks kamplarında bulunan yaklaşık 375 aile güvenli bölgelere nakledildi; selde mahsur kalan 40'tan fazla araç da güvenli bölgelere çekildi.

Yetkililer, kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğünü, altyapı onarımı ve su tahliye çalışmalarının öncelik olduğunu belirtti. Bölgede arama-kurtarma ekiplerinin ve yerel yardım kuruluşlarının müdahaleleri devam ediyor.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı Sivil Savunma Ekipleri, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışları neden olduğu sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişiden de haber alınamıyor.