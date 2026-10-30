Çukurova'da başkan vekilliği chp'ye döndü: sıtkı keskin seçildi

Çukurova'da başkan vekilliği chp'ye döndü

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozayın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisi başkan vekilliği seçimi için toplandı. Yapılan gizli oylama sonucunda, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi Sıtkı Keskin dördüncü turda 19 oy alarak Çukurova Belediye Başkan Vekili seçildi.

seçim süreci:

Meclis toplantısında CHP, Sıtkı Keskini; Yeni Parti grubu ise Feramuz Oranı aday gösterdi. Cumhur ittifakı tarafından aday gösterilmedi. Gizli oyla yapılan ilk üç turda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Dördüncü turda yapılan oylamada Feramuz Oran 17 oy alırken, Sıtkı Keskin 19 oyla seçildi ve başkan vekilliği görevine getirildi.

yeni yönetimin söylemi:

Seçim sonrası konuşan Sıtkı Keskin, meclis üyelerinin iradesine vurgu yaparak, "Tüm belediye meclis üyeleri iradeye sahip çıkmıştır. Elbette ki Çukurova Belediyesi tek başına olacak bir yönetimle yönetilemez. Bizim şiarımız ‘Beraber Çukurova’. Ayrımız, gayrımız olmadan Çukurova’nın her sokağına inerek Çukurovalıyla birlikte görevimizi en iyi şekilde yöneteceğiz. Hangi parti olursa olsun hepsinin fikirleri kıymetli olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise seçimi değerlendirirken, "Az önce çok önemli bir seçim sonuçlandı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilmiş belediye başkanı, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’ne geldi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucu üstünlüğü bir kez daha tecelli etti. Belediye meclis üyelerimizin tamamına teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine ve bu seçmenin iradesine saygı gösterip oy veren herkese teşekkür ediyorum. Burası kolektif yönetilecek ve en iyi hizmeti yapmak için çaba gösterilecek" dedi.

Hatırlanacağı gibi, Emrah Kozay CHP’den seçilmişti ancak görevdeyken Yeni Partiye geçmişti. Sıtkı Keskinin başkan vekili seçilmesiyle başkanlık görevi yeniden CHP'ye geçmiş oldu ve belediye yönetiminin kolektif bir anlayışla sürdürülmesi vurgulandı.

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI EMRAH KOZAY’IN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASININ ARDINDAN YAPILAN SEÇİMDE, CUMHURİYET HALK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ SITKI KESKİN BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ.