Türkmenistan ve KKTC liderlerinden ekonomik iş birliğine somut adım çağrısı

zirvede ekonomi ve entegrasyon ön plana çıktı:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda liderler, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman özellikle ekonomik iş birliği ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası entegrasyonu konularına ağırlık verdi.

Berdimuhamedov konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daveti ve misafirperverlik için teşekkür ederek başladı ve Türkmenistan Milli Lideri Gurbangulu Berdimuhamedov’un selamlarını iletti. Cumhuriyet Bayramı’nın zirveyle aynı güne denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirterek Türkiye’ye iyi dileklerini sundu.

ekonomik potansiyel ve ulaştırma koridorları:

Berdimuhamedov, Türk devletlerinin geniş ekonomik imkanlara sahip olduğunu vurguladı ve bu imkanların verimli kullanılması için enerji, ulaştırma, haberleşme, sanayi, tarım, inşaat, tekstil ve ham maddelerin yeniden işlenmesi gibi sektörlerde daha yoğun iş birliği gerektiğini söyledi. Ayrıca karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi, girişimciler arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve ortak üretim projelerinin gerçekleştirilmesi için elverişli şartların oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Ulaştırma ve haberleşme sektörlerini ekonomik kalkınma ve bölgesel ilişkilerin genişletilmesinde stratejik öneme sahip olarak nitelendiren Berdimuhamedov, ülkelerin coğrafi konumlarının Orta Asya, Hazar Bölgesi, Güney Kafkasya, Karadeniz Bölgesi, Türkiye ve Avrupa’yı bir araya getiren ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi için fırsat sunduğunu belirtti. Hazar Geçişli Uluslararası Ulaştırma Koridoru’nun kapasitesinin artırılmasını önemsediklerini ve bu amaçla Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı’nın altyapısını geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Buna ek olarak, ulaştırma sektörünün modernleştirilmesi, uluslararası yük taşımacılığının şartlarının iyileştirilmesi, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve dijital teknolojilerin yaygın kullanımı gibi tedbirlerin gerekliliğini vurguladı. Türkmenistan’ın transit koridorların kapasitesinin artırılması ve lojistik işlemlerin koordinasyonu için ortak çaba gösterilmesini önerdi.

çevre, eğitim ve kültürel iş birliği:

Berdimuhamedov, çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanımı konularını devlet politikalarının temel alanlarından biri olarak sundu. Su kaynaklarının verimli kullanılması, çölleşmeyle mücadele, toprağın korunması ve doğal ekosistemlerin muhafazası üzerinde durdu. Türkmenistan’ın bu alanlarda uluslararası ve bölgesel iş birliğini geliştirmeye, deneyim paylaşımına ve ortak çalışmalara destek verdiğini belirtti; iklim değişikliği teknolojileri ve çölleşmeyle mücadele konusunda Aşkabat’ta bölgesel merkez kurulması girişimlerini BM düzeyinde gündeme getirdiklerini aktardı.

Kültürel ve insani bağların korunmasının önemine işaret eden Berdimuhamedov, eğitim, bilim, sanat ve gençlik kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini, ortak eğitim programları ve akademik değişimlerin hayata geçirilmesini önerdi. Ayrıca TDT ile BM arasındaki iş birliğinin genişletilmesine vurgu yaptı ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’e katkıları için teşekkür ederek yeni genel sekretere başarılar diledi.

kkTC: izolasyonun kaldırılması ve gençlerin hakları:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daveti ve Türkiye’nin misafirperverliği için teşekkür ederek Cumhuriyet Bayramı’nı andı. Zirvenin temasının "Türk Yüzyılı: Dilde, fikirde, işte birlik" olduğunu anımsatan Erhürman, birliğin fikir ve pratik düzeyde somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uzun süredir haksız bir izolasyonla karşı karşıya olduğunu belirtti ve kültür, sanat, spor, bilim, eğitim ile ekonomi alanlarında dünyayla bütünleşmenin temel bir insan hakları meselesi olduğunu söyledi. Gençlerin uluslararası spor müsabakalarına katılımının kısıtlanması, kültürel etkinliklerin engellenmesi ve halkın doğrudan temasının zorlaşmasının adada güven tesisini ve çözüm arayışlarını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin 16 Ekim 2026 tarihli mektubuna atıfta bulunarak, söz konusu mektubun Kıbrıs Türk halkının faaliyetlerini etkileyen olumsuz gelişmelere dikkat çektiğini; Avrupa Komisyonu’nun 6 Ekim 2026 tarihli mektubunun ise 2004 hedefinin teyidini içerdiğini aktardı. Bu iki mektubun ortak mesajının, Kıbrıs Türk halkıyla temas ve iş birliğinin BM ve AB tarafından desteklendiği yönünde olduğunu belirtti.

Erhürman, üniversiteler arası ortak araştırma programları, akademik ve kültürel değişim projeleri, spor ve sanat etkinlikleri ile iş insanları ve araştırmacıları buluşturacak platformların geliştirilmesinin öncelikli olduğunu söyledi. KKTC’nin yükseköğretim kapasitesi, turizm potansiyeli ve Doğu Akdeniz’deki konumuyla Türk dünyası ile Doğu Akdeniz arasında köprü olma niyetini vurguladı ve adada adil, kalıcı bir çözüm için Türkiye ile yakın istişare içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Zirve kapsamında yapılan konuşmaların ve ortaya konan girişimlerin, liderlerin belirttiği alanlarda pratik adımlar ve ortak projeler aracılığıyla hayata geçirilmesi halinde Türk devletleri arasındaki ekonomik ve kültürel iş birliğini güçlendireceği öne çıktı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov: "Türk devletleri geniş ekonomik imkanlara sahip"