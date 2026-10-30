Gençlerin ellerinde seramiğe işlenen cumhuriyet sevgisi

Muğla'da gençler seramikte bayrağı renklendirdi

Muğla'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gönüllü gençler, öğrenci yurdunda bir araya gelerek seramik yüzeylere ay yıldızlı Türk bayrağı motifini işledi. Etkinlik, gençlerin sanat aracılığıyla milli duygularını dışa vurduğu bir platforma dönüştü.

Atölyede geçen anlar:

Fırçalarını eline alan katılımcılar, seramik parçalar üzerinde titizlikle çalıştı. Boyama sürecinde hem teknik yaklaşımlar hem de renk seçimi ön plana çıktı; gençler eserlerini hazırlarken ortamda birlik ve beraberlik duygusu hakim oldu. Çalışmalar sırasında paylaşılan sohbetler ve yardımlaşma, atölyenin sosyal yönünü güçlendirdi.

Sanatla cumhuriyeti yaşatmak:

Etkinliğin hedefi, Cumhuriyetin temel değerlerini el emeğiyle yaşatmak ve gençlerin bu değerlere bağlılıklarını gösterebileceği bir mecra sunmaktı. Katılımcılar hazırladıkları seramik bayraklarla hem sevgilerini hem de Cumhuriyet'e bağlılıklarını ifade etti. Program, gençlerin ortaya çıkardığı eserlerin sergilenmesi ve paylaşılan deneyimlerin ardından sona erdi.

MUĞLA’DA AY YILDIZLI BAYRAK SERAMİKTE HAYAT BULDU