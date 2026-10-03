Polis operasyonlarında Bingöl'de 40 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Bingöl Emniyeti bir haftalık çalışmada 40 şüpheliyi gözaltına aldı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, hafta içinde toplam 40 şüpheli yakalandı. Yakalananların 22'si aranan şahıs statüsündeydi. Operasyonlarda hem uyuşturucu madde hem de çeşitli ruhsatsız silah ve kesici aletler ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Çalışmalarda toplam 191,26 gram esrar maddesi, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 havalı tabanca, 55 kurusıkı fişek, 7 fişek ve 8 kesici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili soruşturmalar sürüyor.

aranan şahıslar ve adli sürece ilişkin bilgiler:

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik kayıtlara göre; ifadelerinin alınmasına yönelik arama kaydı bulunan 14 kişi, idari para cezasına yönelik arama kaydı bulunan 6 kişi ve hapis cezasının infazına yönelik arama kaydı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yakalandı. Hapis cezası nedeniyle yakalanan şahıslardan birinin "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 2 ay 6 gün, diğerinin ise "hakaret-görevi yaptırmamak için direnme" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

ilçeler ve birimler bazında yürütülen çalışmalar:

İlçelerde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Asayiş Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda ise 28 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kişiye idari para cezası uygulanırken, 24 kişi serbest bırakıldı.

BİNGÖL’DE BİR HAFTADA 28 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 KİŞİ TUTUKLANDI