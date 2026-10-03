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Ozan köyü'ne vefa: şehit polis Mustafa İlhan adına cami dualarla açıldı

Adıyaman Gölbaşı'na bağlı Ozan Köyü'nde deprem şehidi polis Mustafa İlhan adına yapılan cami, düzenlenen törenle dualarla ibadete açıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ozan köyü'ne vefa: şehit polis Mustafa İlhan adına cami dualarla açıldı

şehit polis mustafa ilhan camii ibadete açıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü'nde yapımı tamamlanan Şehit Polis Mustafa İlhan Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

açılış törenine katılanlar:

Törene Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Zülfikar Orçan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

adının yaşatılması ve toplumsal yankısı:

Tören sırasında konuşmalarda, deprem şehidi polis memuru Mustafa İlhan'ın adının camide yaşatılmasının anlam ve önemi vurgulandı. Katılımcılar, böyle bir isimlendirmeyle hem anma hem de toplumda birlik ve dayanışma duygusunun güçlendiğini belirtti.

Açılış programının ardından cami dualarla resmen ibadete açıldı ve hemen ardından köy sakinleri camiyi ziyaret ederek namazlarını kıldı. Köy halkı, yeni ibadethanenin Ozan Köyü'ne hizmet verecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNE BAĞLI OZAN KÖYÜNDE, DEPREM ŞEHİDİ POLİS MEMURU MUSTAFA İLHAN’IN ADINI...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNE BAĞLI OZAN KÖYÜNDE, DEPREM ŞEHİDİ POLİS MEMURU MUSTAFA İLHAN’IN ADINI TAŞIYAN CAMİ DÜZENLENEN TÖRENLE İBADETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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