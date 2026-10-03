Ağrı'da palyatif bakımda kritik destek sunan yeni birim hizmete girdi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yeni birim hizmete başladı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ileri düzey takip ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyan palyatif hastalara yönelik Palyatif Kritik Bakım Birimi açıldı. Birimin açılışı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özen Karabulut ve AK Parti Ağrı İl Başkan Yardımcısı Emrah Yıldırım ile yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından birim hasta kabulüne başladı ve hizmete girdiği bildirildi.

hangi hastalara hizmet verecek:

Birim, palyatif bakım sürecinde olan ancak klinik durumları nedeniyle daha yakın takip ve ileri düzey tıbbi desteğe ihtiyaç duyan hastaları kabul edecek şekilde hazırlandı. Fiziki altyapı ile tıbbi cihaz ve donanım, bu hasta grubunun ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlendi. Planlandığı üzere, hastaların bakım ve tedavi süreçleri burada yakından izlenecek ve gerekli ileri düzey müdahaleler yapılabilecek.

bölgede erişim ve hedefler:

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasına göre, Türkiye'de belirli merkezlerde sunulan Palyatif Kritik Bakım hizmeti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Van'dan sonra Ağrı'da da verilmeye başlandı. Bölgedeki önemli sağlık merkezleri olan Erzurum ve Diyarbakır'da bulunmayan bu hizmetin Ağrı'ya kazandırılmasıyla, ileri düzey bakım ihtiyacı olan hastaların başka illere sevk edilmesinin azaltılması hedefleniyor.

İncelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, tıbbi cihazlar, yatak ve hasta takip sistemleri ile bakım alanları hakkında bilgi aldı. Acu, birimin yakın takip gerektiren hastalar açısından önemli bir hizmet sunduğunu vurgulayarak, "Hastalarımızın mümkün olduğunca kendi ilinde, ailesinden ve yaşadığı çevreden uzaklaşmadan gerekli sağlık hizmetine ulaşmasını istiyoruz" dedi ve yeni birimle hastanenin ileri düzey hasta bakım kapasitesinin artırıldığını belirtti.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özen Karabulut da açılış programında birimin işleyişi ve hastalara sunulacak hizmetler hakkında bilgi verdi. Palyatif Kritik Bakım Birimi, açılışın ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hasta kabulüne yönelik hizmet vermeye başladı.

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BÜNYESİNDE, İLERİ DÜZEY TAKİP VE BAKIMA İHTİYAÇ DUYAN PALYATİF HASTALARA HİZMET VERECEK PALYATİF KRİTİK BAKIM BİRİMİ HİZMETE AÇILDI.