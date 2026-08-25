Ağrı'da tenis rüzgârı: 81 ilden 180 sporcu Ağrı Dağı Cup'ta buluşuyor

Turnuva hazırlıkları tamamlandı

Ağrı Valiliği himayelerinde, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası için hazırlıklar tamamlandı. Organizasyona 81 ilden 180 sporcu katılacak ve karşılaşmalar 5-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumu tenis kortlarında gerçekleştirilecek.

Organizasyon ve ev sahipliği:

Bir hafta sürecek turnuva, hem yerel yönetimlerin hem de federasyonun koordinasyonuyla yürütülecek. Kort düzenlemeleri, konaklama ve müsabaka takvimi gibi hazırlıklar tamamlanırken, organizasyon ekibi maç akışının ve sporcu güvenliğinin ön planda tutulacağını belirtti. Turnuva programı, katılımcı sayısına göre yoğun bir maç takvimi öngörüyor.

Beklenen etkiler:

Etkinliğin, Ağrı'nın spor turizmine hareketlilik kazandırması ve sosyal hayatı canlandırması bekleniyor. Bölgeye gelen sporcular, ekipler ve izleyiciler ile kentte ekonomik ve kültürel hareketlilik artacak; aynı zamanda yerel spor altyapısının görünürlüğü yükselecek. Turnuva, genç sporcular ve ilgililer için de deneyim ve görünürlük fırsatı sunuyor.

Ahmet Çelebi, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: 'Ülkemizin 81 ilinden 180 sporcuyu Ağrı’da ağırlayacak olmak, şehrimizin adını sporla duyurmak adına bizim için büyük bir mutluluk. Turnuva, Ağrı’nın spor altyapısını ve potansiyelini bir kez daha ortaya koyacak. Destek veren Valiliğimize ve Federasyonumuza teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.'

AĞRI’DA TENİS HEYECANI BAŞLIYOR: 81 İLDEN 180 SPORCU AĞRI DAĞI CUP İÇİN GELİYOR