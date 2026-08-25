Genç yetenekler BWB Next Up kampında İstanbul'da buluşuyor

BWB Next Up kampı İstanbul'da

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ortaklığıyla düzenlenen BWB Next Up kampının katılımcı listesi açıklandı. 26-29 Ağustos tarihlerinde Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda, 6 kıta ve 44 ülkeden gelen 78 lise çağındaki genç oyuncu bir araya gelecek.

Kamp programı ve rehber kadro:

Kampta sporcular; atletik testler, hareket verimliliği çalışmaları, yetenek geliştirme istasyonları, 3'e 3 müsabakaları, yaşam becerileri seminerleri ve 5'e 5 karşılaşmalarda yer alacak. Gençlere rehberlik edecek isimler arasında Kenny Atkinson, Dominick Barlow, Saddiq Bey, Thomas Bryant, Bub Carrington, NBA efsanesi Vlade Divac, Danilo Gallinari, Brook Lopez, Khris Middleton, Jalen Suggs ve Jabari Walker gibi mevcut ve eski NBA oyuncuları, antrenörler ve yetkililer yer alacak.

Ödüller ve öne çıkan performanslar:

Kampın son gününde düzenlenecek törende sahadaki performans ve liderlik özellikleriyle öne çıkan katılımcılara ödüller takdim edilecek. Verilecek ödüller arasında Kim Bohuny Kamp MVP’si, Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonluğu, En İyi Savunmacı ve Playoff MVP’si bulunuyor.

BWB geçmişi ve yeni formatın ilk uygulaması:

2002 ve 2008 yıllarında düzenlenen BWB Avrupa organizasyonlarının ardından İstanbul, üçüncü kez Basketball Without Borders kampına ev sahipliği yapacak. Bu etkinlik, BWB'nin yeni formatı olan BWB Next Up'ın ilk uygulaması olarak kayda geçecek. BWB'nin 25. yılı kapsamında duyurulan yeni düzenlemede, ABD dışından seçilecek 80'er genç erkek ve kadın oyuncu için iki ayrı kamp planlanıyor; kadınlar organizasyonunun 2026 sonbaharı'nda yapılması hedefleniyor. Kamplarda öne çıkan oyuncular, NBA ve AT&T WNBA All-Star etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek.

BWB'nin küresel etkisi ve istatistikler:

BWB programı, 2001'den bu yana 149 ülke ve bölgeden 4 bin 900'den fazla genç yeteneği ağırladı. NBA'in son sezon açılış gecesindeki kadrolarda yer alan 135 uluslararası oyuncudan 50'den fazlasının geçmişte BWB kamplarına katıldığı, ayrıca BWB geçmişli Deni Avdija, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray ve Pascal Siakam gibi isimlerin bulunduğu bildirildi. Organizasyonun eski katılımcılarından 155 sporcu daha sonra NBA veya WNBA'de forma giydi. Bugüne kadar BWB kapsamında 6 kıta ve 36 ülkedeki 56 şehirde toplam 86 kamp gerçekleştirildi.

Kampa katılan oyuncular:

Jose Dias (Angola), Facundo Mathieu, Enzo Roth (Arjantin), Riak Akhuar, John Aryang, Yahya Başaran, Antonio Browne, William Troy Hamilton (Avustralya), Manu Agbason (Azerbaycan), Hassan Oshobuge Abdulkadir (Bahreyn), Aaron Ona Embo (Belçika), Imran Subasic (Bosna Hersek), Lucas Moro, Victor Santos (Brezilya), Isaiah Clarke, Noah D’Acre, Kenyon St. Louis, Kingston Thomas (Kanada), Boran Yue, Zhanfeng Zhou (Çin), Marek Houska, Martin Sibal, Martin Simko (Çek Cumhuriyeti), Neora Francis Ossete Toly (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Lucas Troels-Smith (Danimarka), Malvin Duran (Dominik Cumhuriyeti), Robert Kangur (Estonya), Mathias Fabien, Messi Yangala (Fransa), Mansour Bayo, Mamadou Samba, Herbert Roland Senghore (Gambiya), Lucai Anderson, Paul Plato, Caspar Vossenberg (Almanya), Angelos Zoupas (Yunanistan), Vince Gaspar (Macaristan), Lapo Santini (İtalya), Minty Jean-Philippe Dylan Oka (Fildişi Sahili), Gabrielius Buivydas, Jokubas Kukta, Kristupas Sabeckas (Litvanya), Luca Balducci, Yair Olano (Meksika), Luka Malovic, Marko Popovic (Karadağ), Tawhiri Cate, Liam Keogh, Zach Rampton (Yeni Zelanda), Justin Akengbowa, Kalu Miracle Ebubechukwu (Nijerya), Prince Carino (Filipinler), Lukasz Lysek (Polonya), Miguel Sousa (Portekiz), Dwight Gaines (Porto Riko), Ameer Hausawi, Azam Yakan (Katar), Serigne Saliou Mbodji (Senegal), Petar Bjelica, Matija Lukic, Ognjen Simjanovski (Sırbistan), Lun Jarc (Slovenya), Taejoon Park (Güney Kore), Emmanuel Aguer Majak (Güney Sudan), Eghosa Odeje (İspanya), Troy Hilamani Kaufusi (Tonga), Abderahmen Bouguerra, Adem Rafrafi (Tunus), Beşir Briant, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Demir Öztürk, Ömer Şık (Türkiye), Dmytro Datsenko (Ukrayna), Oliver Bishop, Maxx Tjongondjoza (Birleşik Krallık), Kevin Gutierrez ve Julio Vasquez (Venezuela).

AMERİKAN BASKETBOL LİGİ (NBA), ULUSLARARASI BASKETBOL FEDERASYONU (FIBA) VE TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU (TBF), İSTANBUL’DA İLK KEZ DÜZENLENECEK BASKETBALL WİTHOUT BORDERS (BWB) NEXT UP ERKEKLER KAMPI’NA KATILACAK GENÇ YETENEKLERİN LİSTESİNİ AÇIKLADI.