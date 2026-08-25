Sakarya'da dostluk masasında buluştular: Filistin milli takımı yerel sporcularla güç paylaştı

Sakarya'da dostluk masasında buluştular

Filistin masa tenisi milli takımı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen hazırlık kampı kapsamında kentte sporseverlerle ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Takımı ile bir araya geldi. Kafile, 1 hafta süren kamp boyunca ortak çalışmalar yaparak sporun birleştirici yönünü öne çıkardı.

ortak antrenman ve deneyim paylaşımı:

Filistinli sporcular ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Takımı, saha içi antrenmanlarda teknik ve taktik paylaşımlarında bulundu. Antrenmanların yanı sıra kentin doğal ve sosyal olanaklarından yararlanan kafile, kulüp yetkilileri ve antrenörlerle karşılıklı tecrübe aktarımı gerçekleştirdi.

resmi temaslar ve teşekkürler:

Filistin Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Radwan Alshareef kamp sürecinde gösterilen misafirperverlikten memnuniyet duyduklarını belirtti. Kafile, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ile görüşme gerçekleştirdi ve Yusuf Alemdar yönetimindeki belediye ekibine teşekkürlerini iletti.

Hazırlık kampını tamamlayan Filistin milli takımı, Sakarya programını sonlandırdıktan sonra kentten ayrıldı. Organizasyon, yerel ve uluslararası spor kulüpleri arasında iletişim ve dostluğun güçlenmesine katkı sağladı.

FİLİSTİN MASA TENİSİ MİLLİ TAKIMI, HAZIRLIK KAMPI ÇERÇEVESİNDE SAKARYA'DA SPORSEVERLERLE VE SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MASA TENİSİ TAKIMI İLE BİR ARAYA GELDİ.