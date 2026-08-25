Sivasspor Batman deplasmanı için taktik prova yaptı

hazırlık çalışması:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 4. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Batman Petrolspor maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ekip, maç temposuna yönelik programı uyguladı.

saha içi çalışma içeriği:

Antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı; ardından pas organizasyonları ve takımın taktik düzenleri üzerinde duruldu. Çalışmanın orta kısmında özellikle dar alan oyunları ile baskı altında top kontrolü ve hızlı çıkışlar üzerinde pratik yapıldı.

Seans, takımın saha içindeki uyumunu sınayan taktiksel çift kale maçla sona erdi. Bu bölümde oyuncuların görev dağılımı, pres ve savunma hattı içindeki ilişkiler gerçek maç koşullarına yakın biçimde test edildi.

yenileme ve maç bilgileri:

Dün oynanan Manisa FK karşılaşmasında süre alan futbolcular, ana idmanı tamamladıktan sonra yenileme çalışması gerçekleştirdi. Teknik ekip, asıl kadro adaylarının toparlanması için özel program uyguladı.

Batman Petrolspor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşması, 29 Ağustos 2026 Cumartesi saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA BATMAN PETROLSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.