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Ağrı'ya yeni afet eğitim parkuru: kentsel aramaya odaklı merkez

Ağrı'da açılan Afet Eğitim Parkuru, kentsel arama ve çoklu afet senaryolarına yönelik eğitimlerle arama-kurtarma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ağrı'ya yeni afet eğitim parkuru: kentsel aramaya odaklı merkez

Ağrı'da afet ve acil durum eğitimlerinde yeni adım

Ağrı'da, afetlere müdahale kapasitesini artırmak amacıyla hazırlanan Afet Eğitim Parkuru düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışın hemen ardından gerçekleştirilen tatbikatla ekiplerin uygulamalı müdahale kabiliyeti sergilendi.

Kentsel arama modülü:

Parkurun ana eğitim modülünü kentsel arama oluşturuyor. Vali Önder Bozkurt, bu modülde muhtemel bir enkaz senaryosu üzerinden arama kurtarma personeli ile destek ekiplerine enkaza giriş, enkazda çalışma teknikleri ve ekip koordinasyonu konularında eğitim verileceğini belirtti. Bozkurt, "Özellikle bu eğitim parkurundaki ana eğitim modülümüz kentsel arama modülüdür" diyerek, burada AKUT ekipleriyle birlikte saha uygulamalarının yürütüleceğini söyledi.

Vali Bozkurt ayrıca mevcut 2 akredite ekibe ilave olarak 10 ekip daha oluşturulacağını; bu ekiplerde toplamda yaklaşık 287-290 kişinin görev alacağını aktardı. Buna ek olarak 10 destek ekibi kurulacak ve bu destek ekiplerinde yaklaşık 313 personel yer alacak.

Eğitim ve tatbikat uygulamaları:

Parkurda yalnızca kentsel arama değil, acil barınma, arazi, sel, çığ ve dağda arama kurtarma gibi farklı afet ve acil durum senaryolarına yönelik eğitimler de verilecek. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından personelin de eğitimlerden geçirileceği parkurla kentteki arama-kurtarma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Vali Bozkurt, kentteki Destek AFAD gönüllüsü sayısının da yükseltildiğini hatırlatarak, ildeki Destek AFAD sayısının önceki dönemlerde yaklaşık 1.070 civarında olduğunu, bu yıl içinde ilave yaklaşık 1.200 kişinin eğitimini tamamlayarak toplamda yaklaşık 2.200 Destek AFAD gönüllüsüne ulaşıldığını söyledi. Bozkurt, "Afetlere hazırlık bir tercih meselesi değildir, bir sorumluluktur" vurgusunu yaptı.

Program, açılış töreni ve saha tatbikatının ardından sona erdi; parkurun düzenli eğitimlerle ekiplerin müdahale kabiliyetini canlı tutması planlanıyor.

AĞRI’DA AFET EĞİTİM PARKURU HİZMETE AÇILDI

AĞRI’DA AFET EĞİTİM PARKURU HİZMETE AÇILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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