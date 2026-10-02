Selin vurduğu Darıçayırı'da esnafın mağduriyeti için çözüm arayışı

Sakarya esnaf temsilcileri Darıçayırı'nda

Karasu ilçesinin Darıçayırı Mahallesi'nde yaşanan sağanak sonrası esnaf odası temsilcileri mahalleyi ziyaret ederek zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu ve esnafların taleplerini dinledi. Ziyarete mahalle muhtarı Ahmet Demiral eşlik etti.

Ziyaretin amacı ve yapılan tespitler

Temsilciler, doğrudan ticari işletmeleri dolaşıp iş yeri hasarları ve acil ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde öncelikli talepler arasında maddi zararın tespiti, geçici destek sağlanması ve benzer olayların tekrarlanmaması için altyapı önlemleri yer aldı. Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Muzaffer Kabacan, ziyaret sonrası şunları söyledi: "Esnafı gezdik ve sorunlarını dinledik, esnafımız mağdur. Hükümetimiz gereken önemi vermiş ve beldemizle ilgileniyor. Biz, esnafın mağduriyetinin giderilmesi için takipçisi olacağız. Önemli olan can kaybının yaşanmaması".

Taleplerin takibi ve önerilen önlemler

Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cihan Emre de esnafa yönelik destek ve kalıcı çözümler için bürokrasinin ve siyasetin devreye girmesini beklediklerini vurguladı: "Esnafımızla ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Bürokrasimizden ve siyasetçilerimizden kalıcı önlemler bekliyoruz. SESOB Başkanımız, baraj veya bent yapılması için taleplerini DSİ ile görüşerek iletecek".

Selden iş yeri zarar gören Recep Dağ, olayın kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Buraya ilk defa su çıktı. Daha önce de sel olmuştu ama dükkanımıza su çıkmamıştı. Mahallenin en yüksek dükkanı burası. Suyun çıkacağını tahmin etmedik. Makinalarımızı kontrol ettik, bakımlarını yaptık" dedi.

Mahalle muhtarı Ahmet Demiral ise ziyaretin moral verdiğini kaydederek, "Böyle günlerde büyüklerimizin arkamızda olduğunu görmek bize güç veriyor. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. SESOB ve ilçe odası temsilcileri, mağduriyetlerin giderilmesi ve benzer afetlere karşı alınacak önlemlerin takipçisi olacaklarını bildirdi.

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ SONRASI TAŞKINDAN ETKİLENEN DARIÇAYIRI MAHALLESİ’NDE, ESNAF ODASI TEMSİLCİLERİ MAĞDUR OLAN VATANDAŞLARI ZİYARET EDEREK TALEPLERİNİ DİNLEDİ.