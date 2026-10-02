Dolar 49,1367 +0,12%
Euro 55,3360 +0,22%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.578,84 -0,90%
EUR/USD 1,1259 +0,12%
Brent Petrol 102,35 +0,04%
--°

Kilis'te sağlıklı yaşama adım: yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi

Kilis'te Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Vali Yardımcısı Eray Gürsoy'un katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi; hedef sağlıklı yaşam farkındalığı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 19:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kilis'te sağlıklı yaşama adım: yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi

etkinlik detayları:

Kilis'te Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı Eray Gürsoy katıldı. Etkinlik korteji şehir merkezinde ilerleyerek Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

amaç ve katılımcılar:

Yürüyüşe Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Atila Yıldırım, kurum müdürleri, daire amirleri ve 7’den 70’e her yaştan vatandaşlar katıldı. Organizasyonun amacı, toplumda sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

Etkinlikte, yürüyüşün düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik ederek sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırma hedefi tekrar vurgulandı.

KİLİS’TE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

KİLİS’TE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maraş ve ekibi Aydın Sanayi Odası seçimlerinde yeniden güven tazeledi
images

Kuzey Ege'deki olumsuz hava Bozcaada ve Gökçeada seferlerini etkiledi
images

Selin vurduğu Darıçayırı'da esnafın mağduriyeti için çözüm arayışı
images

Ağrı'ya yeni afet eğitim parkuru: kentsel aramaya odaklı merkez

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

SOLOTÜRK sahnede rol model oldu: gençlere gökyüzünü hedefleyin çağrısı

Sağlık yatırımlarında Türkiye ile eşgüdüm: Girne ve Güzelyurt devlet hastaneleri açıldı

Maraş ve ekibi Aydın Sanayi Odası seçimlerinde yeniden güven tazeledi

Bodrum’da kantinlere kapsamlı zabıta denetimi: ruhsatsız işletmeler ve tarih geçmiş ürünler tespit edildi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi