Kilis'te sağlıklı yaşama adım: yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi

etkinlik detayları:

Kilis'te Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı Eray Gürsoy katıldı. Etkinlik korteji şehir merkezinde ilerleyerek Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

amaç ve katılımcılar:

Yürüyüşe Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Atila Yıldırım, kurum müdürleri, daire amirleri ve 7’den 70’e her yaştan vatandaşlar katıldı. Organizasyonun amacı, toplumda sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

Etkinlikte, yürüyüşün düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik ederek sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırma hedefi tekrar vurgulandı.

KİLİS’TE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ