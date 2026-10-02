Kuzey Ege'deki olumsuz hava Bozcaada ve Gökçeada seferlerini etkiledi

Gestaş duyurusu:

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları gerekçesiyle 2 Ekim günü bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

İptal edilen seferler:

Duyuruya göre Geyikli‑Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00, 10.00, 12.00, Bozcaada'dan saat 07.00, 09.00, 11.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe‑Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 19.00, 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00 seferleri gerçekleştirilmeyecek.

Hat üzerindeki etkiler:

İptal edilen seferler, Bozcaada ve Gökçeada hatlarında planlanan bazı yolcu ve araç taşımacılığı hareketlerini etkileyecek. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan bu kararın sefer güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını belirtti.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA VE GÖKÇEADA İLÇELERİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI FERİBOT SEFERLERİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.