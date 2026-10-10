Ağrı'ya yeni nefes: Ahmed-i Hani kültür parkı açıldı

Ahmed-i Hani kültür parkı hizmete açıldı

Ağrı’da Valilik himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ağrı İl Özel İdaresi katkılarıyla hayata geçirilen Ahmed-i Hani Kültür Parkı, düzenlenen törenle kent sakinlerinin kullanımına sunuldu. Park; piknik ve dinlenme alanları, türkü evi, gölet ile yürüyüş ve bisiklet yollarını bir araya getirerek yerel yaşamın ve rekreasyonun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

parkın sunduğu olanaklar:

Alan, her yaştan vatandaşın rahatça faydalanabileceği düzenlemeler içeriyor. Piknik ve dinlenme alanları yeşil dokuyu koruyacak biçimde düzenlenirken, türkü evi kültürel etkinlikler ve yerel sanatın yaşatılması için ayrıldı. Parktaki gölet ve yürüyüş ile bisiklet yolları ise günlük spor ve açık hava etkinliklerine imkan tanıyacak şekilde planlandı. Ayrıca park içinde yer alacak müze alanının iç tefrişatı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

valinin değerlendirmesi:

Vali Önder Bozkurt, açılış töreninde kentin doğal güzellikleri ile tarihsel birikimine vurgu yaptı ve "Ağrı’mız yeşiliyle, mavisiyle, yüksek rakımlarıyla ve insanlarının misafirperverliğiyle daha da zenginleşen önemli bir şehir. Doğudan batıya uzanan göç yolları üzerinde bulunmuş, büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Allah’ın izniyle Ağrı’nın geleceği çok açık" ifadelerini kullandı. Bozkurt, Ahmed-i Hani'nin mirasının parka adının verilmesiyle yaşatılacağını belirtti.

projenin hazırlanışı ve destekleri:

Projenin tasarımından inşasına kadar yerel ekiplerin aktif katkısı öne çıktı. Vali Bozkurt, çalışmanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile kendi mühendislerinin ve Ağrılı çalışma arkadaşlarının iş birliğiyle hazırlandığını; yüklenici firmanın ise çalışmaları hızla tamamlayarak kış koşulları ağırlaşmadan alanı hizmete hazır hale getirdiğini vurguladı. Bu yatırımın hayata geçirilmesine katkı sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ilgili kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür edildi.

Vali Bozkurt ayrıca parkın kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacağını kaydederek, Eleşkirt ilçesindeki Güneydoğu Mesire Alanının da yakın zamanda açılmasının planlandığını aktardı. Her iki alanın da gençlerin, çocukların ve tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

Ahmed-i Hani Kültür Parkı, kentin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk getirmesi, yerel mirası görünür kılması ve halkın dinlenme, spor ve kültürel etkinlik ihtiyaçlarını karşılaması amaçlarıyla öne çıkıyor.

VALİ ÖNDER BOZKURT VE İL PROTOKOL ÜYELERİ