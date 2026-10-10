Kayseri'de gökyüzü şöleni: HÜRJET, Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar semalarda

festivalin kapsamı ve hedefi:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen 8'inci BİLİMFEST Kayseri, 16-17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde bilim, teknoloji ve havacılık meraklılarını bir araya getirecek. Organizasyonu yürüten Kayseri Bilim Merkezi aracılığıyla planlanan etkinlikler, bilimsel deneylerden teknoloji atölyelerine, inovasyon odaklı çalışmalardan kapsamlı havacılık gösterilerine kadar uzanıyor.

Festivalin temel amacı, her yaştan katılımcının bilimi yalnızca izlemesi değil, deneyimlemesi ve üretmesi üzerine kurulu bir katılım modelini teşvik etmek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yürütülen çalışmalarda bilimi ve teknolojiyi toplumun geniş kesimlerine yaymayı hedefliyor.

havacılık sergileri ve gösterileri:

Bu yıl festivalin öne çıkan unsurlarından biri, havacılık ve gökyüzü gösterileri olacak. Yerli ve millî havacılık projelerinden HÜRJET, TUSAŞ tarafından geliştirilen ilk yerli turbofan motorlu jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak festival alanında ziyaretçilerle buluşacak ve yakından incelenebilecek.

Gökyüzünde ise akrobasi ve gösteri ekipleri sahne alacak. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları Kayseri semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek; hız ve senkronizasyonun ön planda olduğu performanslar izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar ekibi, Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı gösterileriyle dikkat çekecek. Ayrıca Türk Hava Kurumu (THK) katkılarıyla düzenlenecek balon ve paramotor gösterileri gökyüzünü renklendirecek.

etkinlikler, katılımcılar ve beklenen etki:

Festival kapsamında 8 farklı temada yaklaşık 200 etkinlik planlanıyor. Bilimsel deneyler, teknoloji uygulamaları, atölye çalışmaları ve inovasyon sunumlarıyla çocuklardan gençlere ve yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap edecek programlar hazırlanıyor. Organizasyon, özellikle gençlerin havacılık, mühendislik ve savunma teknolojilerine ilgisini artırmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, BİLİMFEST aracılığıyla bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmayı ve kentin inovasyon potansiyelini öne çıkarmayı amaçlıyor. Kayseri Modeli Belediyecilik anlayışı kapsamında düzenlenen etkinlikler, kentin üç gün boyunca bilim ve teknoloji gündeminin merkezi olmasını sağlayacak.

Festivalin son olarak HÜRJET sergisi, Türk Yıldızları, Çelik Kanatlar ile THK balon ve paramotor gösterileri gibi öne çıkan unsurlarıyla yüz binlerce ziyaretçinin ilgisini çekmesi hedefleniyor. Ziyaretçiler, hem sergilenen milli projeleri yakından görme fırsatı bulacak hem de atölye ve deney alanlarında aktif olarak yer alabilecekler.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLEYECEĞİ 8’İNCİ BİLİMFEST KAYSERİ; HÜRJET’TEN TÜRK YILDIZLARI’NA, ÇELİK KANATLAR’DAN THK BALON VE PARAMOTOR GÖSTERİLERİNE KADAR BİRBİRİNDEN ÖZEL ETKİNLİKLERLE BİLİM, TEKNOLOJİ VE HAVACILIĞI AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURACAK.