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Yapay zeka çağında emek, merak ve ahlakın savunusu

İsmail Hakkı Aydın, Kocaeli Kitap Fuarı'nda yapay zekanın kolaylıklarına rağmen azim, merak ve aile sorumluluğunun öğrenme ve toplum için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yapay zeka çağında emek, merak ve ahlakın savunusu

İlim ve bilimin temeli: azim, emek ve merak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda düzenlenen Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarındaki "Düşüncenin Felsefesi" söyleşisinde yazar İsmail Hakkı Aydın, bilginin ulaşılabilirliğinin artmasına karşın öğrenme sürecinin özünü kaybetmemek gerektiğini anlattı. Aydın, bilimsel düşüncenin yapı taşlarının doğuştan gelen yetenekten çok sürekliği, sorgulamayı ve emeği gerektirdiğini söyledi.

Bilim, merak ve emeğin yeri:

Aydın, başarının yalnızca zekâya indirgenemeyeceğini belirterek eğitimin özünde azim, merak ve sürekli çabanın olduğunu vurguladı. Söyleşide şu ifadeleri kullandı: Ben zekaya inanmam. Ben azme ve hırsa, tere, şüpheye, meraka inanırım. İlim ve bilim azim, hırs, ter, merak ve açlıkta gizlidir. Bu sözler, bilgiye ulaşmanın yetmediğini; onu anlamanın, içselleştirmenin ve üretime dönüştürmenin önemini özetliyor.

Teknolojinin sunduğu kolay erişim Aydın'a göre bir fırsat olduğu kadar tehlike de barındırıyor. Hazır bilgiye bağımlılık, dijital kopyacılık ve düşünme egzersizlerinden kaçış zihinsel gelişimi zayıflatabilir. Bu nedenle gençlere, öğrencilere ve eğitimcilere sürekli öğrenme alışkanlığını korumanın gerekliliğini hatırlattı.

Aile, eğitim ve toplumsal sorumluluk:

Aydın, okuma eyleminin kapsamını genişleterek "İkra kelimesi sadece oku demek değil; oku, anla, yaşa ve yaz demektir" sözleriyle bilginin pratik hayata dönüşmesinin önemine dikkat çekti. Eğitimin yalnızca okuldan ibaret olmadığını, aile ortamının çocukların kişilik ve ahlaki gelişimindeki belirleyici rolünü vurguladı.

Çocuk yetiştirmede anne ve babalara düşen sorumluluğu şöyle özetledi: Çocuğunuzu iyi yetiştireceksiniz. İyi yetişmiş bireyler toplumun geleceğini şekillendirir. Aydın ayrıca insanın yaşam amacının sadece kendi konforunu düşünmek olmadığını, çalışmanın, üretmenin ve doğaya saygının toplum için elzem olduğunu ifade etti.

Söyleşi, katılımcıların ilgiyle takip ettiği bir oturumun ardından İsmail Hakkı Aydın’a takdim edilen teşekkür plaketiyle sona erdi. Aydın’ın mesajları; yapay zekânın sunduğu avantajları kullanırken emek, merak ve ahlaki sorumluluğun korunmasının gerekliliğini öne çıkardı.

KOCAELİ&#039;DE OKURLARIYLA BULUŞAN YAZAR İSMAİL HAKKI AYDIN, İLİM VE BİLİMİN TEMELİNDE AZİM, EMEK VE...

KOCAELİ'DE OKURLARIYLA BULUŞAN YAZAR İSMAİL HAKKI AYDIN, İLİM VE BİLİMİN TEMELİNDE AZİM, EMEK VE MERAKIN BULUNDUĞUNU VURGULADI. YAPAY ZEKA ÇAĞINDA DİJİTAL TEMBELLİĞE KARŞI UYARILARDA BULUNAN AYDIN, ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE AİLELERİN ROLÜNE VE AHLAKİ DEĞERLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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