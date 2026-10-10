Büyükkılıç Yahyalı muhtarlarıyla sahada talepleri kayıt altına aldı

Büyükkılıç Yahyalı buluşmasında muhtarların taleplerini dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve mahallelerin taleplerini doğrudan muhtarlardan öğrenmek amacıyla yürüttüğü istişare ziyaretleri kapsamında Yahyalı’da muhtarlarla bir araya geldi. Toplantı, Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya katılanlar ve gündem:

Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Ulusoy ile çok sayıda muhtar katıldı. Toplantıda ilçedeki mahallelerin ihtiyaçları, vatandaş talepleri ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmetler ele alındı.

Başkan ve vekilin mesajları:

Yahyalı muhtarlarına hitap eden Başkan Büyükkılıç, muhtarları "Sizler bizim için bir bereket vesilesisiniz" sözleriyle karşıladı ve belediye ekibine teşekkür etti. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Büyükkılıç, "Cumamızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah huzur içinde birlikte beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde birlikte olmayı lütfetsin" ifadelerini kullandı. Başkan, muhtarların taleplerinin kayıt altına alınacağını ve üzerinde titizlikle çalışılacağını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da toplantıda söz alarak, "Memduh Başkan burada olduktan sonra bir şey söylemeye gerek yok Allah’ın izniyle. Memduh Başkanımın literatüründe yok diye bir kelime yok. Ama bazı şeyler zamana bırakılıyor, zaman alabiliyor" dedi. Özsoy, Yahyalı’ya Başkan Büyükkılıç’ın ayrı bir önem verdiğini vurgulayarak, taleplerin hem büyükşehir hem de ilgili birimlerce dinleneceğini ve değerlendirileceğini söyledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise büyükşehir ve başkanın ilçeye sağladığı katkılara teşekkür ederek, "Gerçekten büyükşehir belediyemiz olmasa, büyükşehir belediye başkanımız olmasa biz hiçbir şeyiz" ifadeleriyle destek mesajı verdi.

Saha talep ve önceliklendirme süreci:

Toplantıda muhtarlar, sorumluluk alanlarındaki öncelikli konuları ve vatandaşların taleplerini tek tek aktardı. Başkan Büyükkılıç, "Ne istiyorsanız isteyin. Ben ekibime teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden, bir an evvel hayata geçinmek için çalışıyorlar" diyerek hizmetlerin hızlandırılması taahhüdünde bulundu.

Görüş alışverişiyle ilerleyen toplantıda, mahallelerin ihtiyaçlarının kayıt altına alınarak ilgili dairelerle koordineli biçimde çözüme kavuşturulması hedeflendi. Kayseri merkezinden kırsala kadar planlı hizmet anlayışı vurgulandı ve taleplerin önceliklendirilerek programlara dahil edileceği aktarıldı.

Yahyalı ziyaretine giderken Kopçu Mahallesi Muhtarı Fatih Alparslan Güçlü de Başkan Büyükkılıç’a mahallede gerçekleştirilen hizmetler için çiçek takdim ederek teşekkür etti. Büyükkılıç, kırsal mahallelerde yaşayan her vatandaşın talebinin kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, hemşehrilerinin gönlüne dokunmanın en büyük mutlulukları olduğunu söyledi ve "her mahalleyi kendi evimiz, her hemşehriyi de ailemiz olarak görüyoruz" mesajını paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe ziyaretleri ve muhtarlarla sürdürülen istişare toplantıları, mahallelerin yerel ihtiyaçlarının doğrudan sahadan belirlenmesi ve hizmetlerin ilgili birimlerle koordinasyon içinde yürütülmesi amacını taşıyor. Yahyalı buluşması da bu yaklaşımın bir parçası olarak kayda geçen taleplerin hızlıca değerlendirilmesini hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; İLÇELERİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE TESPİT ETMEK, MAHALLELERİN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DOĞRUDAN MUHTARLARDAN DİNLEMEK AMACIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ İSTİŞARE TOPLANTILARI KAPSAMINDA YAHYALI’DA MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.